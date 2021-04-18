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以愛止恨STOPasianHATE停止亞裔仇恨 用藝術終結ASIANhateCRIME對亞裔犯案

本報芝加哥訊
以愛止恨STOPasianHATE停止亞裔仇恨。
以愛止恨STOPasianHATE停止亞裔仇恨。

透過不同藝術展現，希望在一個和諧的氣紛下，去停止亞裔仇恨(STOPasianHAT) 和針對憎恨亞裔而犯罪(ASIANhateCRIME) ，一個名停止亞裔仇恨(STOPasianHATE)運動正默默誕生。

Dahlen Wee，本人也是－位亞裔，是－位創意總監，攝影師和電影製作人，也是首個倡儀透過藝術途徑，用愉悅氣紛，去化解美國國內仇恨亞裔危機的一位藝術創作者。

Dahlen對最近針對亞洲人的仇恨犯罪感到非常難過，也感到困惑，所以決心利用自己的才華，經驗和專業知識來開展工作，並創建一系列作品，消除針對仇恨STOPasianHATE和針對憎恨亞裔而犯罪ASIANhateCRIME的活動。

Dahlen希望透過藝術，從攝影和電影，將亞裔美麗，藝術與現代歷史文化融合，為社會創造和平與和諧，既可以啟發存在仇恨和思考反裔而犯罪的動機及價值觀，祈給所有人帶來愛和歡樂...和微笑，終止所有對亞裔仇恨。

如果想參予，提供更好素材支持，資助，請連接gf.me/u/zn8vu2獲取更多訊息。

亞裔 電影 攝影

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