我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美3162萬人確診 已施打2億587萬劑疫苗

加州奧克蘭華埠憂暴力洗劫 商戶嚴陣以待 安裝木板加固

陳記沙縣小吃店隆重開業，歡迎前往品嘗！

本報芝加哥訊
陳記沙縣小吃店隆重開業，歡迎前往品嘗著名的沙縣小吃！
陳記沙縣小吃店隆重開業，歡迎前往品嘗著名的沙縣小吃！

地址位于芝加哥中國城 2312 S. Archer Ave., 天河城一樓的陳記沙縣小吃店經已開業，并于日前舉行了隆重的開業典禮。該店主要經營福建沙縣美食。連中國國家主席習近平都推崇的福建沙縣小吃曆史悠久，源遠流長。起源於夏商周、晉、宋中原黃河流域中華飲食文化，在民間具有濃厚的曆史文化基礎，尤以品種繁多風味獨特和經濟實惠著稱。

芝加哥「陳記沙縣小吃」正宗出品有沙縣地道小炒（醉排骨、荔枝肉、爆炒豬肝、尖椒牛肉、福州小炒、椒鹽排骨、香炒肚片、蟹炒白粿、酒糟小炒、老酒燉蟶和蟶包蛋等），沙縣鹵味（鹵蛋、豬肚、豬大腸、豬肺、豬腳、五花肉和牛肚），藥膳燉湯（排骨、走地雞、烏雞、鴨、豬腳、豬肚、筒骨和年尾），還有多款自選湯麵以及沙縣招牌云呑等。

備受歡迎的滋補、養生燉罐包括烏雞藥膳燉湯、牛尾藥膳燉湯等材料十足，還有福州沙縣小吃，包括拌麵、沙縣扁肉、福州扁肉、福州魚丸、福州燕丸、牛肉骨、魚滑、芋鴨粉干、沙縣小籠包、生煎包、紅糖饅頭、沙縣蒸餃、芋頭糕、油條和炸油餅等粉麵飯湯樣樣齊全。歡迎大家光臨物美價廉的「陳記沙縣小吃」！該店營業時間為一周七天：上午11am-10pm，訂餐電話：312-265-0201。

中國 芝加哥 美食

上一則

芝加哥中國城SpringHill Suites酒店正式啟業 標誌著芝加哥商業繁榮更上層樓

下一則

德州今夏炎熱乾燥 恐再引發電力危機

延伸閱讀

天下一家重新開幕 美食供選 歡迎加盟

天下一家重新開幕 美食供選 歡迎加盟
法拉盛東街口福州雞欄、雜貨店開張

法拉盛東街口福州雞欄、雜貨店開張

芝加哥「陳記沙縣小吃」隆重開業，歡迎前往品嘗！

芝加哥「陳記沙縣小吃」隆重開業，歡迎前往品嘗！
中華好滋味！布魯克林8大道非吃不可10家美食

中華好滋味！布魯克林8大道非吃不可10家美食
見證兩岸婚姻家庭 福州、高雄、馬祖同種「愛情林」

見證兩岸婚姻家庭 福州、高雄、馬祖同種「愛情林」
疫情打不倒 紐約華男在家做梅菜包 創業開店

疫情打不倒 紐約華男在家做梅菜包 創業開店

熱門新聞

13歲涂萊多中槍前一秒，雙手高舉，手上無武器。（Chicago COPA 截圖）

芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視

2021-04-15 18:20
德州德爾里奧市的邊境巡警發現塞滿20位無證移民的拖車。（邊境巡邏隊）

人肉沙丁魚罐 德州20偷渡客冒死塞車底

2021-04-16 17:31
數十名共和黨成員，上月25日在密西根州Portage市的Traveler's Café and Pub聚會而爆發感染。(餐館臉書)

幾乎無口罩且不信疫苗 密西根共和黨聚會爆感染

2021-04-14 12:39
遭到毆打的韓裔女店東金仲。(ABC13 畫面截圖)

動粗還怒斥被害人「華裔」 非裔嫌被裁定仇恨犯罪

2021-04-16 19:48
檢方向48歲的女警波特，提控二及過失殺人罪。()

誤拔手槍射殺非裔 明州女警遭控二級過失殺人罪

2021-04-14 15:04
普渡大學機械工程易華裔教授阮修林研發的「超白漆」，可有效阻止地球暖化。(普渡大學提供)

便宜又有效 華裔教授研發「超白漆」神奇減緩地球暖化

2021-04-16 14:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世

接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世
縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂

縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂
直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡

直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡
奧地利警官在臉書貼出這兩道菜 被判罰6300歐元

奧地利警官在臉書貼出這兩道菜 被判罰6300歐元
菲立普親王葬禮 女王獨坐送別夫婿

菲立普親王葬禮 女王獨坐送別夫婿