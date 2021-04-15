我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3142萬人確診 已施打1億9479萬劑疫苗

舊金山蘇諾瑪縣39人打新冠疫苗後 驗出陽性

威州最高法院裁決 州長無權限制餐館客容量

特派員黃惠玲╱綜合報導
威州最高法院14日裁決，州長必須或議會同意才能發布餐館與酒吧堂食人數的限制令。(讀者提供)
威州最高法院14日裁決，州長必須或議會同意才能發布餐館與酒吧堂食人數的限制令。(讀者提供)

威斯康辛州最高法院14日裁決，該州州長艾弗斯(Tony Evers，民主黨)在未獲得該州議會同意前，無權限制餐館、酒吧及其他商業的客容量，這也是保守派勢力把持的最高法院，繼兩周前否決州長口罩強制令後，又一起推翻州長權限的裁決案件。

去年威州最高法院曾裁定，艾弗斯必須獲得由共和黨主導的議會同意，才能在疫情期宣布關閉商家企業落實防疫，因此從去年10月起，威州就沒有實施過全州性的商店、餐館客容量限制命令。艾弗斯曾試圖發布過室內不能超過可容納人數的25%群聚，但該命令因為遭該州上訴法院阻擋，導致命令斷斷續續受到影響而無法真正落實。

該州最高法院14日以4：3的票數，裁定州長如果要求商業、餐館實施客容量限制，必須先通過議會同意。

支持州長限制聚會人數的法官布萊德利(Ann Walsh Bradley)表示，州長緊急命令不需要符合「規則」的定義，因此艾弗斯政府不必經過繁複的規則制訂程序來發布緊急命令，她也提到，錯誤的裁決將再次使法院破壞公眾健康。

代表一家酒吧Mix-Up Bar對政府提告的律師齊特林(Misha Tseytlin)，致信給州長以及威州檢察長庫爾(Josh Kaul)表示，限制室內聚會人數，就是想摧毀所有企業，他還說，最高法院此裁決顯示，像他所代表的小酒吧也可以對抗強勢州長與檢察長，並且獲得法律支持。

威州疫情雖然沒有鄰近的密西根州、伊利諾州嚴重，但該州的七天平均新增染疫人數，從3月中旬不到400人，到13日已經增加到794人。

疫情 民主黨 共和黨

上一則

嬌生疫苗致6死引恐慌 維州疫苗官答疑

下一則

大華府醫療學者：疫苗引血栓極罕見 病毒致死機率更高

延伸閱讀

威州最高法院裁決 州長無權限制餐館客容量

威州最高法院裁決 州長無權限制餐館客容量
「庇護州」法案馬州議會過關 霍根矢言否決

「庇護州」法案馬州議會過關 霍根矢言否決
葛謨欲背書紐約市長參選人 僅楊安澤、馬奎爾接受

葛謨欲背書紐約市長參選人 僅楊安澤、馬奎爾接受
執勤濫權？維州白人警胡椒水噴非裔軍官 州長下令徹查

執勤濫權？維州白人警胡椒水噴非裔軍官 州長下令徹查
川普推特封鎖民眾涉侵犯言論自由 最高法院撤案

川普推特封鎖民眾涉侵犯言論自由 最高法院撤案
肯州檢察長提訴捍衛墮胎禁令 最高法院將審理

肯州檢察長提訴捍衛墮胎禁令 最高法院將審理

熱門新聞

田州東奧斯汀菁英高中(Austin-East Magnet High School)發生一起槍擊案，一死一傷，另有一人遭拘留。(美聯社)

影／田納西高中槍擊案 1死1傷1拘留

2021-04-12 18:53
數十名共和黨成員，上月25日在密西根州Portage市的Traveler's Café and Pub聚會而爆發感染。(餐館臉書)

幾乎無口罩且不信疫苗 密西根共和黨聚會爆感染

2021-04-14 12:39
檢方向48歲的女警波特，提控二及過失殺人罪。()

誤拔手槍射殺非裔 明州女警遭控二級過失殺人罪

2021-04-14 15:04
普林斯頓大學錄取率創新低。(本報檔案照)

多所名校錄取率創新低 普林斯頓不到4%

2021-04-07 14:39
搶匪持長槍抵住店員的臉，讓店員打開收銀機，視頻顯示他們搶走了錢和幾條香菸。（警方視頻截圖）

休士頓3蒙面歹徒持長槍 搶劫便利店全程曝光

2021-04-07 20:12
遠離塵囂的樹屋，不乏設有廚房、衛浴等完善設備的單位。(Among the Trees Lodging官網)

在家「宅」1年 防疫遠離塵囂 樹屋度假正流行

2021-04-09 16:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店

完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店
IRS今發最後一批1400元紓困支票

IRS今發最後一批1400元紓困支票
南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕

南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕
憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜

憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜
快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷

快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷