不戴口罩、不信疫苗 密州共和黨聚會爆感染

數十名共和黨成員，上月25日在密西根州Portage市的Traveler's Café and Pub聚會而爆發感染。(餐館臉書)

因染疫住院已經五天的密西根州艾勒根郡(Allegan County)共和黨 黨員、第六區共和黨委員會財務瓦特斯(Jason Watts)表示，他因出席了3月25日在餐廳舉行的共和黨會議感染病毒，目前已至少有四名與會者確診，「多數人當天都沒有遵守防疫規定，69人之中只有三個人戴口罩。」出席同場會議的第六區共和黨委員會主席麥克羅(Scott McGraw)說，參加會議的大多數人都不相信疫苗 。

密州共有14個共和黨委員會組織，第六區位於該州西南邊，隸屬於共和黨籍國會眾議員巫普頓(Fred Upton)選區，瓦特斯接受當地媒體底特律新聞的電話採訪時說，上月25日的會議約有69人參加，其中包括前總統川普的支持者，瓦特斯去年大選時並未將選票投給川普。

瓦特斯說，當天在餐廳裡的人中，大概只有三人戴了口罩，他還說，相信因此染疫者至少有10人，他在出席該會議前，才剛剛打了第一劑疫苗。

針對該場引發傳染病毒的會議，麥克羅提供了些微不同的數據，他說，出席人數約50名，之後確診感染的大概四到八人，他還說，當天與會者大部分都不相信疫苗，「這是我們必須應對的問題。」麥克羅的父親去年12月因為感染新冠去世，他自己則在參加該場會議前接種了新冠疫苗。

麥克羅說，「我在推動人們施打疫苗」，他也坦承這可能不是保守共和黨歡迎的立場，「但我可以作證，疫苗幫助我抵抗病毒。」

密西根州在過去七天疫情 不妙，平均感染新增的染疫人數高居全美之冠，光在12日當天，因新冠住院人數已達到3918個，超過了去年該州秋季的疫情高峰數字。

密州於去年11月18日禁止餐館堂食，今年2月1日則開放餐館允許25%的客容量入內用餐，3月5日則再度提高客容量到50%，由於近日染疫人數居高不下，州長惠特默日前曾勸告民眾「自發性停止到餐館堂食」，但疫情未見好轉。