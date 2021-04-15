我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3142萬人確診 已施打1億9479萬劑疫苗

舊金山蘇諾瑪縣39人打新冠疫苗後 驗出陽性

不戴口罩、不信疫苗 密州共和黨聚會爆感染

特派員黃惠玲╱綜合報導
數十名共和黨成員，上月25日在密西根州Portage市的Traveler's Café and Pub聚會而爆發感染。(餐館臉書)
數十名共和黨成員，上月25日在密西根州Portage市的Traveler's Café and Pub聚會而爆發感染。(餐館臉書)

因染疫住院已經五天的密西根州艾勒根郡(Allegan County)共和黨黨員、第六區共和黨委員會財務瓦特斯(Jason Watts)表示，他因出席了3月25日在餐廳舉行的共和黨會議感染病毒，目前已至少有四名與會者確診，「多數人當天都沒有遵守防疫規定，69人之中只有三個人戴口罩。」出席同場會議的第六區共和黨委員會主席麥克羅(Scott McGraw)說，參加會議的大多數人都不相信疫苗

密州共有14個共和黨委員會組織，第六區位於該州西南邊，隸屬於共和黨籍國會眾議員巫普頓(Fred Upton)選區，瓦特斯接受當地媒體底特律新聞的電話採訪時說，上月25日的會議約有69人參加，其中包括前總統川普的支持者，瓦特斯去年大選時並未將選票投給川普。

瓦特斯說，當天在餐廳裡的人中，大概只有三人戴了口罩，他還說，相信因此染疫者至少有10人，他在出席該會議前，才剛剛打了第一劑疫苗。

針對該場引發傳染病毒的會議，麥克羅提供了些微不同的數據，他說，出席人數約50名，之後確診感染的大概四到八人，他還說，當天與會者大部分都不相信疫苗，「這是我們必須應對的問題。」麥克羅的父親去年12月因為感染新冠去世，他自己則在參加該場會議前接種了新冠疫苗。

麥克羅說，「我在推動人們施打疫苗」，他也坦承這可能不是保守共和黨歡迎的立場，「但我可以作證，疫苗幫助我抵抗病毒。」

密西根州在過去七天疫情不妙，平均感染新增的染疫人數高居全美之冠，光在12日當天，因新冠住院人數已達到3918個，超過了去年該州秋季的疫情高峰數字。

密州於去年11月18日禁止餐館堂食，今年2月1日則開放餐館允許25%的客容量入內用餐，3月5日則再度提高客容量到50%，由於近日染疫人數居高不下，州長惠特默日前曾勸告民眾「自發性停止到餐館堂食」，但疫情未見好轉。

共和黨 疫苗 疫情

上一則

大華府醫療學者：疫苗引血栓極罕見 病毒致死機率更高

下一則

馬里蘭大學5月辦線下畢業典禮 去年畢業生也能補上

延伸閱讀

全球第1國 丹麥完全停打AZ疫苗

全球第1國 丹麥完全停打AZ疫苗
費城聯邦疫苗站延長服務至5.26 可現場預約

費城聯邦疫苗站延長服務至5.26 可現場預約
幾乎無口罩且不信疫苗 密西根共和黨聚會爆感染

幾乎無口罩且不信疫苗 密西根共和黨聚會爆感染

加州暫停嬌生疫苗 紐森：不影響重開計畫

加州暫停嬌生疫苗 紐森：不影響重開計畫
接種嬌生爆嚴重血栓 6女1死1病危…FDA、CDC急叫停

接種嬌生爆嚴重血栓 6女1死1病危…FDA、CDC急叫停
嬌生叫停「不必驚慌」 不要混打其他疫苗

嬌生叫停「不必驚慌」 不要混打其他疫苗

熱門新聞

田州東奧斯汀菁英高中(Austin-East Magnet High School)發生一起槍擊案，一死一傷，另有一人遭拘留。(美聯社)

影／田納西高中槍擊案 1死1傷1拘留

2021-04-12 18:53
數十名共和黨成員，上月25日在密西根州Portage市的Traveler's Café and Pub聚會而爆發感染。(餐館臉書)

幾乎無口罩且不信疫苗 密西根共和黨聚會爆感染

2021-04-14 12:39
檢方向48歲的女警波特，提控二及過失殺人罪。()

誤拔手槍射殺非裔 明州女警遭控二級過失殺人罪

2021-04-14 15:04
普林斯頓大學錄取率創新低。(本報檔案照)

多所名校錄取率創新低 普林斯頓不到4%

2021-04-07 14:39
搶匪持長槍抵住店員的臉，讓店員打開收銀機，視頻顯示他們搶走了錢和幾條香菸。（警方視頻截圖）

休士頓3蒙面歹徒持長槍 搶劫便利店全程曝光

2021-04-07 20:12
遠離塵囂的樹屋，不乏設有廚房、衛浴等完善設備的單位。(Among the Trees Lodging官網)

在家「宅」1年 防疫遠離塵囂 樹屋度假正流行

2021-04-09 16:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店

完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店
IRS今發最後一批1400元紓困支票

IRS今發最後一批1400元紓困支票
南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕

南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕
憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜

憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜
快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷

快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷