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接到「亞馬遜」來電 婦人買禮卡遭詐騙4.8萬元

記者陳曼玲╱綜合報導
一名伊州婦人收到自稱亞馬遜人員電話，表示要處理其名下Prime帳號的退費，慘遭詐走近五萬元。(Amazon Prime臉書)
一名伊州婦人收到自稱亞馬遜人員電話，表示要處理其名下Prime帳號的退費，慘遭詐走近五萬元。(Amazon Prime臉書)

美國聯邦貿易委員會(FTC)網站提醒，一些不肖份子正利用蘋果(Apple)和亞馬遜(Amazon)公司的名義進行詐騙，伊利諾州印第安海德公園市(Indian Head Park)的一名87歲婦人，日前就因為接到自稱亞瑪遜員工的電話，而不疑有他向其多次購買禮卡，短短一個月內，竟遭騙走4萬8000元。

芝加哥西郊西泉(Western Springs)警察局說，這名婦人在馬利安諾連鎖超市(Mariano Supermarket)購買兩張面額500元的禮卡時，被機警的超市員工懷疑她受騙，因而立刻打電話報警，但婦人堅持向到場警察表示，這些禮卡是買給家人的，因此錯失第一時間處理。

這名婦人的兒子直到將近一個月後發現有異報警，他說，其母親接到電話通知，指名下亞馬遜Prime會員帳號下有一筆600元的訂單要退費，因此要求婦人填寫表格以便退款，他的母親因此填了個資並按要求寄回。

沒料到該名婦女開始接到電話，稱600元的退費誤寄為6000元，因此要她補足差價5400元，婦人信以為真竟依騙徒指示到超市購買禮卡，然後將禮卡號碼告知對方，婦人說，她已經搞不清楚到底買了多少禮卡。

對此亞馬遜表示，該公司絕對不會在電話中詢問民眾個資，並建議民眾勿打開不明電子郵件或簡訊中的附加檔案，一旦收到亞馬遜電郵時，民眾可直接到官網查詢真偽，不要點擊信件中提供的連結。

FTC指出，詐騙電話通常會稱亞馬遜帳號有不明交易或包裹遺失需要處理，或是無法出貨等，另一種詐騙內容是說你的Apple iCloud雲端帳號可能遭駭客入侵，因此要求與客服人員對話，然後趁機詢問個資、、信用卡號碼，處理這類電話的最佳方式就是「立即掛斷」，如果收到疑似詐騙電話時，應上網舉報：reportfraud.ftc.gov。

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