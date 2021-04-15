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延宕4年 歐巴馬中心工程啟動 2億改善基礎建設

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
歐巴馬中心位於芝加哥南區傑克森公園。(歐巴馬基金會)
歐巴馬中心位於芝加哥南區傑克森公園。(歐巴馬基金會)

伊利諾州州長普立茲克與芝加哥市市長萊特福特14日聯合宣布，位於芝城南區傑克森公園的歐巴馬總統中心，即日起展開初期基礎工程，至於主體建物將於今年秋季開工，從選定地址至今，該中心先後因居民反對、新冠疫情及聯邦評估展延等因素，延宕四年而遲遲無法啟動，預計四年後完工的該中心，可望每年吸引70萬訪客。

歐巴馬基金會表示，基金會已決定在該中心主建物的外牆，縷空刻印歐巴馬2015年參加紀念「血腥星期天」(Bloody Sunday)50周年活動時的演講內容「你們就是美國」(You are America)，當年許多非裔抗議者從該州中部的賽爾瑪(Selma)走向州府蒙哥馬利(Montgomery)爭取平等投票權利，數個月後國會因此通過反種族歧視的「選舉權法」(Voting Rights Act)。

歐巴馬基金會是在2016年宣布將花費五億在密西根湖和Woodlawn街之間的傑克森公園區興建歐巴馬中心，該中心設有博物館、歐巴馬基金會辦公室、公立圖書館和運動中心和戶外娛樂空間。

萊特福特說，中心初期基礎工程將耗資兩億，主要作為連接水電、增設道路與改善自行車道，還有增設捷運綠線停靠站等方面的經費，其中並將在湖濱大道增設石頭島大道(Stony Island Ave.)出口，此外，也將封閉Cornell Drive，並將該地區規劃成超過五畝的綠地，範圍從North Midway Plaisance 到Hayes Drive之間，北邊直到 East 68th Street。

她表示，歐巴馬中心興建同時，會確保附近住民的安全與住房環境，包括提供千萬資金給當地居民作為可負擔房屋的經費，保障民眾能夠繼續居住在社區，此外，該工程將可望帶動投資，並振興工作機會和豐富鄰里資源，同時還可以改善道路，使該區升級為世界級經濟和文化的樞紐。

普立茲克說，從建物外牆刻印「你們就是美國」講稿，到設立公立圖書館、兒童遊戲區，並保留大片綠地，都可預見完工後的中心，將為南區帶來新的經濟與文化活力。

歐巴馬雖未出席14日活動，但他推文稱，他與妻子都非常高興又接近落實歐巴馬總統中心一步，他說，希望藉此中心推升芝加哥南區發展，也讓傑克森公園與附近社區獲得新的生活。

該中心主建物的外牆，縷空刻印歐巴馬2015年參加為非裔爭取平等投票權50周年紀念...
該中心主建物的外牆，縷空刻印歐巴馬2015年參加為非裔爭取平等投票權50周年紀念時的演講內容「你們就是美國」。(歐巴馬基金會)

歐巴馬 美國 圖書館

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