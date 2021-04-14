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防洗劫噩夢一再重演 芝加哥進入高度警戒

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥警局公佈七名闖入Nordstrom Rack偷竊商品嫌犯照片。(芝加哥警局)
芝加哥警局公佈七名闖入Nordstrom Rack偷竊商品嫌犯照片。(芝加哥警局)

明尼蘇達州布魯克林中心市發生非裔20歲男子萊特(Daunte Wright)遭警槍殺案後，陸續出現群眾洗劫商店、聚集抗議，而去年受明州佛洛伊德警察跪殺案影響，市區兩度發生大規模洗劫商店的芝加哥也因此進入高度警戒，芝市緊急事件管理辦公室(Office of Emergency Management)推文表示，市府正加強對社媒監控，並增派警力，以確保公眾安全，

非裔佛洛伊德案件即將進入最後判決罪刑是否成立階段，加上日前芝加哥發生一名13歲少年涂利朵(Adam Toledo) ，因涉嫌槍擊案遭警察當街追逐時被警察開槍射殺，已經引起社區不滿而陸續發起兩三次小型抗議，現在又加上萊特事件，可能致使芝加哥出現連串大型抗議，警方也因此進入最高戒備，以防去年5月底、8月初的洗劫、暴動重演。

市府說，目前沒有情報顯示會有大型抗議或暴動，但市府相關單位正密切監視全美各地出現的「萊特」反應活動。

芝加哥市中心第二區區長霍普金斯(Brian Hopkins)說，從去年發生的大規模洗劫情況，最深刻的經驗就是「一旦暴動或洗劫發生，就會向滾雪球一樣很難停止」，所以關鍵就是「事先防範」。

12日晚間，芝加哥市區已經開始有大型卡車停在街口，準備一旦發生事件時封鎖街道。

12日清晨1時40分，北州街與羅許街口的諾斯通百貨折扣店(Nordstrom Rack)發生一起入室竊盜案，多名嫌犯擊破百貨公司的玻璃門入口，並破壞百貨公司打烊後關上的鐵柵門，再進入店內偷走數十個皮件，警方據報到場逮捕了其中一名27歲嫌犯。

此案發生後約40分鐘，芝加哥後院區(Back of Yards)也傳出一宗類似案例，一群人打破位於4600號賀斯提特街(S. Halsted St.)體育用品店玻璃，偷走一批運動用品後開車離去。

芝加哥警局表示，目前警方仍在調查上述兩起案件是否有所關連，另方面，警局13日公布諾斯通百貨折扣店的七名竊盜嫌犯照片，並呼籲公眾踴躍提供線索，舉報電話(312)744-8263。

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