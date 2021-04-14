全美首購族最適合移居地 伊州布盧明頓名列榜首

伊州布盧明頓市被評選為全美最適合房屋首購族定居城市。(布盧明頓市臉書)

售屋網站Realtor.com新公布一份「房屋首購族10大最佳定居城市排行榜」，距離芝加哥西南邊約130哩的布盧明頓市(Bloomington)，從全美744個城市中脫穎而出，名列第一次購屋者最適合移居地點的榜首。

該榜單主要評估了當地可負擔的房屋數量、工作機會多寡，以及是否有完善設施。

該網站首席經濟學家海爾(Danielle Hale)說，與去年新冠疫情 爆發初期比較，今年房市逐漸回穩，目前雖然因房貸利率低，而使買房人數增加，但與去年居家避疫期出現換屋潮相比，熱絡度明顯降低。

不過，他提到，疫情期許多民眾為了找尋更大的居住空間及可負擔房價 ，紛紛從市區搬到郊區的趨勢，今年仍舊延續。

海爾說，過去五到10年間，平均都是購屋者都比賣房人多，並不是只有去年疫情才有此現象，他預測，今年房價仍會上揚，但不會像去年出現兩位數的飆漲，其中房價中位預計會上漲5%到6%。

該網站的資深研究分析師史貝亞奴(Sabrina Speianu)說，目前上市房屋數減少，新蓋房屋也不多，預測夏季將出現競價買房的情況。

除了第一名的布盧明頓市外，其他名列第二到第10的城市，依序為愛阿華州愛阿華市(Iowa City)、密西根州卡拉梅盧市(Kalamazoo)、蒙大拿州大瀑布市(Great Falls)、 威斯康辛州歐克萊爾市(Eau Claire)、喬治亞州沙凡那市(Savannah)、紐約州 需奈克塔迪市(Schenectady)、猶他州泰勒斯斐爾市(Taylorsville)、維吉尼亞州哈里森伯格市(Harrisonburg)、南達科他州激流市(Rapid City)。