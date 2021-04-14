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1張圖：美3134萬人確診 已施打1億9228萬劑疫苗

金山提前擴大開放 16歲以上居民可接種疫苗了

疫苗接種增加 伊州過去1個月染疫住院人數卻加倍

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

伊利諾州接種疫苗人數不斷增加，但近一個月來，該州確診新冠病毒後住院的人數也出現飆升，衛生廳統計數據指出，3月3日伊州染疫就醫人數為1673個，而到13日，此數字激增到2679例。

為使感染病毒及就醫人數下降，伊州與芝加哥市均持續加強疫苗施打速度，儘管芝加哥市暫停嬌生疫苗接種，但州府已立刻配送額外五萬劑的莫德納與輝瑞疫苗給芝加哥市府救急。

伊州已經開始全民接種，芝加哥市則要等到下周一(19日)才展開16歲及以上民眾的疫苗施打，但不少芝加哥市民這兩天已經前往其他城市接種疫苗。

目前芝加哥民眾已經有超過兩成(54萬49447)居民完成疫苗接種，而65歲及以上者，疫苗施打完成率則有47.4%。

伊州與芝加哥的確診與就醫人數，近來都居高不下，不過，死亡率維持低點，以芝加哥市為例，單日死亡人數為四名，芝市衛生局局長亞瓦迪表示，雖然現在醫院的新冠患者人數不斷增加，但未見死亡數目大幅上升，但她也說，如果病例增幅無法降低，最終也將造成死亡率提高。

現階段芝加哥市不會採取緊縮防疫規定的措施，但亞瓦迪呼籲公眾應避免群聚，尤其是跟還沒有施打疫苗者聚會。

疫苗 芝加哥 伊州

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