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推動K-12教亞裔史 江珍妮：我們正在創造歷史

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
伊州華裔州眾議員江珍妮為 The TEAACH Act的主要推動者。(雲端會議截圖)
伊州華裔州眾議員江珍妮為 The TEAACH Act的主要推動者。(雲端會議截圖)

「100多種學校課程中，沒有任何一堂課教亞裔歷史」，17歲的蘭恩科技高中(Lane Tech High School)越裔高中生溫方(Fung Wen)，道出自己與家人過去一年遭受亞裔仇恨威脅的經歷，「沒有學習就不會了解，透過教育才能讓大眾知道亞裔貢獻」。

主導推動伊利諾州「亞裔美國人社區歷史平等教育法案」(The TEAACH Act)的華裔州眾議員江珍妮(Jennifer Gong-Gershowitz)說，該法案如通過並落實，將使伊州成全美首個將亞裔歷史納入K-12年級教學課程的州別，此舉也將創下美國200多年來從未有任何州立法要求中小學教授亞裔歷史課程的新紀錄。

伊州亞裔核心小組(Asian American Caucus)日前為推動「亞裔美國人社區歷史平等教育法案」舉行了雲端說明會，江珍妮擔任會議主持。

江珍妮說，在推動SB376法案期間，一名教授歷史的老師說，「我們已經教了世界歷史，為何還要教亞裔歷史？」她說，相信許多人跟那位老師一樣，以為亞裔屬於「世界」，不理解亞裔美國人歷史是指在美國的亞裔文化、發展以及在美國發生的重大亞裔歷史事件，尤其是正逢反亞裔暴力與攻擊頻發的不尋常時代，讓孩子從小就能認識亞裔美國人的歷史，是糾正歧視的關鍵。

她說，這項法案主要推動學區將PBS的影片做為教材，該影片詳細介紹了華人建造鐵路、排華法案、陳文和案等亞裔發展重要歷史事件，她說，目前法案在眾議會即將二讀，最後需獲得60張同意票才算過關，在州參議會也需獲得30票支持，一旦兩會都通過後，才能送交州長辦公室簽署實施，「美國建國200多年，從來沒有這樣的法案施行，伊州如立法成功，就是改變了歷史，此行動非常需要大家支援」。

另兩位華裔州眾議員馬靜儀、楊啟華，也在會議中一致表示，「我們是美國的一份子，伊州學生應該學習並認識這點」，尤其亞裔人口持續增加，從教育著手是減少族裔偏見、衝突的最好方法之一。

在芝加哥高中教授亞裔研究(Asian American Study)已四年的高中老師Albert Chen說，「亞裔所以缺乏代表性，是因為缺乏教育，導致行程刻板印象」，更讓下一代亞裔甚至因此「拒絕」接受亞裔身分，幾乎很少孩子在學校學習過美國歷史上重要的移民事件，包括菲律賓人為最早到美國的亞裔，早在1763年就在路易斯安納定居，華人鐵路工建立美國基礎建設等，「教授亞裔課程是消除誤解的開端」。

印度裔的伊州議會參議員Ram Villivalam說，他從去年5月PBS釋出的亞裔歷史影片中，受到很大震撼，透過TEAACH法案不只可讓亞裔學生了解自己，最重要的是讓其他族裔認識亞裔。

亞裔 美國 教育

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