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一書一視界 芝華裔媽媽發動捐書盼消除對亞裔偏見

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
華裔媽媽發起「一書一視界」捐款購書贈學校行動，希望從基礎教育開始，讓孩子接觸豐富且更新的亞裔文化、歷史信息。(謝周立提供)
華裔媽媽發起「一書一視界」捐款購書贈學校行動，希望從基礎教育開始，讓孩子接觸豐富且更新的亞裔文化、歷史信息。(謝周立提供)

消除亞裔偏見，華裔媽媽不缺席，一項「一書一視界」(One Book One World)的捐書行動，正透過募款購置記錄亞裔美國人與亞洲國家發展的書籍，再免費贈送給芝城公校，該行動甫推出立即獲得30多所學校熱烈回應。

該活動發起人謝周立說，過去一年亞裔受到攻擊或歧視事件飆升，她也因此開始探索如何協助下一代消除偏見，碰巧女兒正在學習亞洲歷史，她翻開女兒學習內容時，赫然發現主要在講述中國文革史，這些資訊，很容易使學童對亞裔產生誤解。

她說，其實一些學校的亞裔相關書籍內容早就不合時宜，例如描述移民時，總提到因為受到迫害才到美國，接著把全家接來之類情節，然而這些早就不是今日亞裔移民的寫照，在發起「主動提供資訊更新的亞裔歷史書籍給學校」行動後，獲得許多華裔媽媽響應。

美國華人聯合會伊州分會、三立中文講堂(Chinese Academy-Chicago)及芝加哥公校華裔家長會(Chinese Neighborhood Parents)三個非營利組織，隨即設立了Gofundme帳戶，募款目標五萬元，全數作為購置亞裔文化或亞洲國家讀物之用。

主辦者特別邀請多位專業學校教師、留學生與出版人員，共同評選出33本適合美國幼稚園到高中閱讀的亞裔文化書籍，並計畫在5月亞太裔傳統月期間，將書刊贈送給有需要的學校。

積極參與這項行動的石曉明說，只有充實亞裔文化的讀物，學童才能獲得了解亞裔的窗口，而透過教育，他們才有機會學習對不同文化與族裔的包容。

石曉明說，目前已有數十所學校對於該捐書行動表示興趣，且不少學校還盛讚亞裔書有助強化族裔理解，由於反應超乎預期熱烈，更需要各界踴躍捐款促成購書數量，目前該行動已收到8000多元捐款，但離目標五萬仍有一段距離。

有關「一書一視界」的活動信息與捐款方式，可上網：https://reurl.cc/e9oxNL。

亞裔 美國 華裔

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