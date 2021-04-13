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伊州教材 華社質疑 特定群體個別條文將刪除

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
張秀賢(左上)等人發起行動，爭取修正伊州「亞裔美國人社區歷史平等教育法案」。(雲端會議截圖)
張秀賢(左上)等人發起行動，爭取修正伊州「亞裔美國人社區歷史平等教育法案」。(雲端會議截圖)

伊利諾州州眾議會即將二讀「亞裔美國人社區歷史平等教育法案」(The TEAACH Act，HB376/SB648)，由於該法案要求教授二戰美籍日裔遭關集中營課程，卻未將排華法案明確列入教材，引起華社強烈要求修正，倡議該法案機構、眾議會主導議員以及州參議會12日與華社取得共識，將在州參議會版本的該法案中，刪除其中針對某特定群體的個別條文，使法案改聚焦在整體亞裔美國人歷史。

伊州亞裔核心工作小組(Asian American Caucus)發出聲明表示，經與TEAACH聯合委員會及社區代表密切商議，決定在該法案通過眾議會投票後，移除必須將二戰時期日本裔美國人被關集中營、美國第100步兵營第442團英勇作戰的內容列入教學內容的部分，並獲得主導該法案的華裔州眾議員江珍妮(Jennifer Gong-Gershowitz)及印度裔的伊州州參議員Ram Villivalam支持。

多位華裔資深維權人士日前針對眾議會版本，曾緊急發起「填寫參議會聽證會證詞表格」行動，爭取修正該法案的機會。

該法案第一部分，要求伊州所有公立小學、高中，必須建立有關在美亞裔歷史與貢獻的「教學單元」，教學內容包括伊州與中西部美籍亞裔的歷史，以及19世紀以來亞裔推進公民權利的貢獻，與亞裔在科學、經濟、社會與政治等領域的成績，每個學區可自行決定課程時間長短。

受到爭議的為HB376的第二部分，則是明確要求學校需將二戰時期日本裔美國人被關集中營、美國第100步兵營第442團英勇作戰列入教學內容，

發起反對行動的張秀賢說，該法案立意良好，但對於美國華裔至關重要的歷史事件如1882年「排華法案」，卻沒有像日人關集中營一般清楚列入教課內容，顯見法案不夠周延。

華埠更好團結聯盟創辦人陳增華說，HB376允許各學區自行決定教授亞裔史的上課時數，如學區選擇最低要求時數，很大機率排華法案等無法列入課程，因此他主張修正該法案。

包括大芝加哥華人華僑聯合會主席鄭征、美亞健康協會主任劉紅、美國華人聯合會伊州分會(UCA-IL Chapter)會長陳健、芝北中文中心校長滿素潔、華裔律師石曉明(Sharon Shi)等，都積極參與了向參議會聽證會提出反對證詞表格(Witness Slip)行動，截至12日下午，已有500多人參與。

發起者表示，此簽署行動並非反對HB376，更非針對日裔，而是希望藉此獲得法案修正機會，將華人在美國經歷的重大歷史事件列入課程。

經過不斷協商，各方最終在12日下午獲得共識，其中州眾議會的法案版本不會做變動，但參議會版本將以「刪除要求必須教授日裔集中營課程條文」的新版本取代，此項決議也使13日聽證會取消。

這項法案的未修正前的眾議會版本內容，可查詢網站：https://is.gd/WmPZdt。

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