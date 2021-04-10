伊州「聰明買」 協助還學貸並購屋 吸引外州民眾定居

伊州推出「聰明買」計畫，協助背負學貸者也能完成購屋夢想。(特派員黃惠玲/攝影)

伊利諾州的住房發展廳(Illinois Housing Development Authority)去年12月開始以2500萬元的經費執行「聰明買計畫」(SmartBuy program)，來補助民眾償還學生貸款 並在伊州 購屋，該福利實施以來，也吸引部分外州民眾搬到伊州定居，統計指出，從去年12月1日到今年3月底，約有200人申請，其中有10人來自外州，目前共有26人完成購屋手續。

「聰明買計畫」的經費來自2019年州長普立茲克通過的「重建伊州首府計畫」(Rebuild Illinois capital plan)，預計可幫助600個到1000個購屋者。

根據伊州財長辦公室(treasurer's office)數據，伊州有200多萬人仍背負平均三萬元的學貸，住房發展廳的執行主管佛斯特(Kristin Faust)說，該計畫主要幫助購屋者解決學貸等財務困難，以完成購屋夢想。截至目前為止，該計畫協助購屋者付清平均每人約2萬4100元的學貸。

該計畫可協助購屋者償還學貸的上限為4萬元，或是所購房價 的15%，以較低的為准，此外還補助5000元給付頭期款或過戶結算費用(closing costs)， 購屋者可透過30多個與州府合作的放貸銀行辦理手續，房貸的利率則由住房發展廳設定。

芝加哥居民的申請條件是：家庭年收入不超過10萬9200元；依照房屋的地點和種類，所購房價在32萬5000元到50多萬元之間。

其他條件，還包括購屋期間要還清全額學生貸款；購屋必須為自用；如果在三年內要賣房，要退還補助學貸的部分金額，並要賣給符合該計畫收入條件的買家；賣價不可超過該計畫的上限金額。

根據2017年全美仲介協會(National Association of Realtors)調查，背負學貸的民眾推遲首次購屋的時間約七年；如果目前已有房子，還在償還學貸的屋主的換屋時間，得要推遲七年。