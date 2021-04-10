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疑兄弟會派對惹禍！芝大爆群聚感染 即起居家避疫

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥大學爆發大學部學生群聚感染。(芝大臉書)
芝加哥大學爆發大學部學生群聚感染。(芝大臉書)

由於校園爆發超過50人感染新冠病毒，已返校上課的芝加哥大學緊急宣布取所有消實體課程，全改成居家網課，此外，學校宿舍的住宿生也需展開兩周的居家避疫，非必要不得外出，根據指出，芝大兄弟會派對是引發這起數十人感染事件的根源，與會學生染疫後，又把病毒傳播到校內好幾處學生宿舍，校方表示，預期感染人數將繼續增加。

芝大表示，這次擴散的病例中，有不少是感染了B.1.1.7的變種病毒，也因此加速了傳染速度，校方說，根據規定，這些確診學生都分別隔離中，有多個染疫學生都曾參加上周末於校園外舉行的兄弟會派對，學校目前正在進行病例追蹤，校方推斷感染源頭應該就是該場聚會，這也是該校此學年以來，最大規模的感染事件。

即日起到15日為止，住在學校宿舍學生必須居家避疫，如果有需要，避疫令可能會延長，住宿學生們除了購買食物、看醫生或外出散步外，不得外出。

此外，校方表示，未來七天大學部課程全數改成網課，屆時是否延長將視情況另行宣布，校園內的餐廳也全部改為只能外賣。

芝大要求近期內曾參加過未戴口罩聚會或活動者，盡快接受病毒檢測。

目前包括芝加哥在內的伊利諾州的65歲及以上民眾，已有73%至少施打一劑疫苗，近日持續上升的染疫病例，芝加哥地區以18到39歲年齡層最多，而0到17歲的感染率也出現增加趨勢，芝加哥盧黎兒童醫院(Lurie Children's Hospital)感染專家醫師Larry Kociolek說，過去幾周該醫院接到的兒童染疫患者加倍增加。

伊州預計從12日起，開始接受16歲及以上的民眾預約施打疫苗，但芝大所處的海德公園區隸屬於芝加哥市，市長萊特福特日前才剛剛鬆口表示，會配合聯邦政策，於19日開始為16歲及以上民眾接種疫苗，換句話說，就讀大學的學生，目前仍未在施打範圍。

芝加哥 疫苗 居家避疫

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