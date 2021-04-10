我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遏止非法移民北上 美考慮付錢給中美洲國家

舊金山開放16歲以上打新冠疫苗 不用預約

「夢想之地」也有 亞洲躍動影展汽車電影院15日開張

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
亞洲躍動影展汽車電影院15日到5月2日將播出10部電影。(主辦單位提供)
亞洲躍動影展汽車電影院15日到5月2日將播出10部電影。(主辦單位提供)

第12屆亞洲躍動影展「汽車電影院」將從15日起到5月2日為止，於芝加哥林肯後院(Lincoln Yards)播放10部來自台灣、香港與中國以及日本、韓國的影片，其中包括入圍今年奧斯卡最佳影片的「Minari / 夢想之地」。

影展主辦人王曉菲表示，汽車電影院播出的作品，分別包括「一秒拳王」、「親愛的房客」、「「二次人生」、「消失的情人節」、「不日成婚」以及日本、韓國等，而美籍韓裔導演鄭李爍編導的「夢想之地」也將在4月29日、5月1日播放，該部影片入圍今年奧斯卡最佳影片、最佳導演、最佳原著劇本、最佳原創電影配樂與最佳女配角、最佳男主角。

「夢想之地」中飾演奶奶的尹汝貞，是許多韓劇迷耳熟能詳的女星，該電影改編自鄭李爍的真實故事，劇情講述一個懷抱美國夢的韓裔家庭，父親Jacob一心夢想追求新生活，毅然捨棄大城市的一切，搬到遙遠的阿肯色州，打算建造屬於自己的農場。不料生活環境與人際關係的劇烈轉變，使得家庭成員都無法適應，演變成他和老婆一次次的生活爭端，彼此的感情也逐漸出現裂痕。

就在此時，從韓國搬來跟他們同住的奶奶，嗜賭成性又滿嘴髒話，總不照牌理出牌，成為了小孫子David的噩夢，然而也因為奶奶，使這個快要分裂的家庭，重新凝聚感情。

詳細播映時間、地點以及門票購買，可查詢官網：www.asianpopupcinema.org。

電影院 韓裔 導演

上一則

新州額外商業補貼 餐飲、藝術可申請

下一則

美門教會 7月30日至8月1日線上暑期聖經營

延伸閱讀

美國演員工會獎揭曉 「藍調天后」封帝稱后

美國演員工會獎揭曉 「藍調天后」封帝稱后
美國演員工會獎得獎名單出爐 4大獎全是有色人種

美國演員工會獎得獎名單出爐 4大獎全是有色人種
宿敵

宿敵
電影院重啟 華人150元包場 家庭友人重聚賓主盡歡

電影院重啟 華人150元包場 家庭友人重聚賓主盡歡
洛城電影院重啟 華人家庭150元包場

洛城電影院重啟 華人家庭150元包場
奧斯卡最大懸念…「黑豹」能否搶下小金人 葛倫8度叩關

奧斯卡最大懸念…「黑豹」能否搶下小金人 葛倫8度叩關

熱門新聞

艾倫市一戶民宅內發生一家六口遭槍擊殺害，警方初步證實，該起事件可能是兒子槍殺後自殺。圖為兒子Farhan Towhid。（艾倫市警局）

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

2021-04-05 20:01
一名嫌疑人2日下午近1時駕車撞向國會大廈的北部入口，導致兩名國會警察受傷送醫，該嫌疑也被警方開槍擊中負傷被捕。美聯社

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

2021-04-02 20:59
北卡也爆槍擊案，室內派對三死四傷。(美聯社)

北卡也爆槍擊案 室內派對3死4傷

2021-04-03 19:32
普林斯頓大學錄取率創新低。(本報檔案照)

多所名校錄取率創新低 普林斯頓不到4%

2021-04-07 14:39
一名在岩石橋州立公園健行的民眾，意外發現紀夢奇遺骸。(youtube視頻截圖)

密蘇里法醫確認 遺骸就是紀夢奇

2021-04-06 15:46
亞城槍案罹難者馮道有由於在美沒有親人，亞城華人互助會伸出援手，為她辦理後事。(記者林昱瑄／攝影)

槍案受害華女在美無親人 亞城華人互助會為她辦後事

2021-04-05 10:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲

東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲
白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲

白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲
英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可

英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可
希臘落難王子 陪伴女王逾70年

希臘落難王子 陪伴女王逾70年
網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定

網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定