「夢想之地」也有 亞洲躍動影展汽車電影院15日開張

亞洲躍動影展汽車電影院15日到5月2日將播出10部電影。(主辦單位提供)

第12屆亞洲躍動影展「汽車電影院 」將從15日起到5月2日為止，於芝加哥林肯後院(Lincoln Yards)播放10部來自台灣、香港與中國以及日本、韓國的影片，其中包括入圍今年奧斯卡最佳影片的「Minari / 夢想之地」。

影展主辦人王曉菲表示，汽車電影院播出的作品，分別包括「一秒拳王」、「親愛的房客」、「「二次人生」、「消失的情人節」、「不日成婚」以及日本、韓國等，而美籍韓裔導演 鄭李爍編導的「夢想之地」也將在4月29日、5月1日播放，該部影片入圍今年奧斯卡最佳影片、最佳導演、最佳原著劇本、最佳原創電影配樂與最佳女配角、最佳男主角。

「夢想之地」中飾演奶奶的尹汝貞，是許多韓劇迷耳熟能詳的女星，該電影改編自鄭李爍的真實故事，劇情講述一個懷抱美國夢的韓裔家庭，父親Jacob一心夢想追求新生活，毅然捨棄大城市的一切，搬到遙遠的阿肯色州，打算建造屬於自己的農場。不料生活環境與人際關係的劇烈轉變，使得家庭成員都無法適應，演變成他和老婆一次次的生活爭端，彼此的感情也逐漸出現裂痕。

就在此時，從韓國搬來跟他們同住的奶奶，嗜賭成性又滿嘴髒話，總不照牌理出牌，成為了小孫子David的噩夢，然而也因為奶奶，使這個快要分裂的家庭，重新凝聚感情。

詳細播映時間、地點以及門票購買，可查詢官網：www.asianpopupcinema.org。