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議會滿意度新低只有7% 逾7成居民：芝市正往錯誤方向發展

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
民調顯示，76%受訪者覺得芝加哥市不錯的旅遊地點，但卻只有44%的人表示芝加哥很適合居住。(特派員黃惠玲/攝影)
民調顯示，76%受訪者覺得芝加哥市不錯的旅遊地點，但卻只有44%的人表示芝加哥很適合居住。(特派員黃惠玲/攝影)

一項民意調查顯示，73%的芝加哥居民稱，該城市正往錯誤方向發展，而「減少貪汙、改善芝加哥學校教育、改革芝加哥警局」，是未來兩年市民心目中最需面對與解決的三大議題，此外，市民對市議會的滿意度跌到新低，報告指出，只有7%的人認同議會表現良好，在此同時，市長萊特福特的滿意度也欠佳，只有16%。

這項稱為「芝加哥指數」(The Chicago Index)的調查，是由芝加哥商報Crain's與每日在線(Daily Line)共同執行，調查期間為3月8日到31日，共有2174份問卷完成並回收。

結果顯示，67%的芝城民眾表示，減少貪汙是他們覺得未來兩年最需聚焦解決的議題，改善學校教育則以57%的支持名列第二，排第三的改善芝加哥警局有48%的受訪者圈選。

這項定期舉辦的民調，這次也出現了前所未有的超低議會認可率，只有7%的人覺得議會表現傑出，對此第九區區長比爾(Anthony Beale)說，可見人們非常渴望議會能夠積極運作，並加強與市長合作，才能一起達成目標。

爭議不斷的萊特福特所獲得「表現傑出」的比率也偏低，只有16%，對於民調結果，她回應說，新冠疫情多少影響了各種工作的優先順序，現在必須專注於拯救生命，市府花了很多時間精力教育民眾保護自己不受流行病影響，同時也把恢復經濟列為主要工作。

報告指出，在芝加哥是否為不錯旅遊目的地選項中，獲得高達76%的正面評價，但卻只有44%的人覺得芝加哥是一個很適合居住的地方；民調結果還顯示了芝加哥人傾向認同自己所居住社區，有67%受訪者將自己所居住社區列為「優秀或理想居住地」，75%對社區內的便利交通感到滿意，其他對於銀行服務、文化藝術、高質量公園及販售健康食品的超商等，也都獲得至少六成的肯定答覆。

至於對芝加哥公立學校的滿意程度，只有24%的受訪者選擇「滿意或很滿意」。

在市政服務項目方面，芝加哥消防隊以94%的正面肯定，高居所有服務項目滿意冠軍，芝加哥公園管理局的肯定率為81%，芝加哥警局的滿意率只有37%。

芝加哥 民調 教育

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