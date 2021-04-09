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在家「宅」1年 防疫遠離塵囂 樹屋度假正流行

記者陳曼玲/綜合報導
遠離塵囂的樹屋，不乏設有廚房、衛浴等完善設備的單位。(Among the Trees Lodging官網)
遠離塵囂的樹屋，不乏設有廚房、衛浴等完善設備的單位。(Among the Trees Lodging官網)

新冠疫情仍未消失，已經在家「宅」一年的民眾們，都蠢蠢欲動準備外出旅遊，中西部多個「樹屋」休閒住宿區，具有遠離塵囂、離群索居的「防疫」功能，儼然成為想實現童年夢想或享受森林浴的民眾最愛。

密西根州的建築師波薩瑪斯(Chuck Posthumus)說，他位於Grand Haven鎮的密西根湖岸房子，只能以樹屋形式興建，才能避免破壞湖岸生態。

他說，蓋樹屋需要經過特別設計，像是在屋內裝置木頭面板來平衡可能遭風吹輕微搖動的屋體，並且配合樹木本身所能承載重量，設計額外的柱子支撐房屋，還要顧及連接內部水電管線。

目前有不少樹屋內設有廚房、衛浴，還提供無線上網，有些陽台更有BBQ架子，因每間樹屋要配合樹木形狀設計，所以幾乎沒有固定樣式：有些樹屋爬樓梯上去，有些可直接從陡坡進入，部分還規定不到五歲幼童不准進入，特別是有高架床者。

租賃樹屋可透過Airbnb、VRBO和VacationRenter.com網站，輸入關鍵字treehouse搜尋即可，以下為幾處距離芝加哥約4、5小時車程的樹屋地點：

俄亥俄州

─當地公園局經營的Cannaley Treehouse Village，網站：reurl.cc/E2aqgm。

─Glenmont 村的The Mohicans Treehouse Resort，適合團體：www.themohicans.net。

─Logan市的Among the Trees Lodging，官網：reurl.cc/qm39nq。

─Hocking Hills市的個人出租樹屋，網站： reurl.cc/pmVq9Q。

─阿米西人(Amish)所建立的Berlin Woods Treehouses，網站：reurl.cc/1gpnKm 。

●伊利諾州南部

─靠近Shawnee National Forest的Timber Ridge樹屋，網址：timberridgeoutpost.com/treehouse。

─Nauvoo 市的Ten Acre Treehouse樹屋，官網：reurl.cc/Q7O1VM ，reurl.cc/NXE5Nk 。

●密西根州

─靠近翠菲斯市(Traverse City)的Treehouse Ridge將在今年年中完工reurl.cc/9ZQdnY。

密西根州 俄亥俄州 疫情

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