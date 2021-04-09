伊州釣鱒魚季登場 8萬多條魚讓你釣個夠

伊利諾州即日起開放釣鱒魚。(ifishillinois官方臉書截圖)

伊利諾州2021年春季釣鱒魚季節(Illinois Spring Trout Fishing Season)即日啟動，許多釣客對於去年曾因疫情 而暫停的鱒魚季重新開放，無不磨拳擦掌準備恢復開釣，為了滿足釣客需求，州府已在全州50多個湖泊、水塘、河流，放養了八萬多條人工飼養鱒魚供民眾垂釣。

伊州 一年兩次(春季、秋季)的鱒魚季活動，魚季資金來自釣魚 者購買魚證的收入，放養鱒魚旨在為伊州居民帶來戶外生活的樂趣，每年鱒魚季開放後短時間內，芝加哥附近幾個放養鱒魚的湖泊基本上都已空空如也，今年想釣鱒魚者，務必記得要迅速行動。

庫克郡放養鱒魚的大部分湖泊，由於開放時間較晚，有意享受垂釣樂趣者，可前往：Axehead Lake、Belleau Lake、Sag Quarry East Lake、Horsetail Lake、Green Lake試試運氣，應該會有比較好的「釣績」。

釣鱒魚需要購買伊州釣魚證(Illinois Fishing License)，此外還需要購買內陸鱒魚許可(Inland Trout Stamp)，漁證可直接到伊州自然資源廳IDNR網站(https://reurl.cc/ynG3xl)購買，或者到各地漁具店均可購買。

此外，伊州法律規定，每人每天只能留5條鱒魚，違規將開罰，到戶外釣魚，請攜帶釣魚證、Trout Stamp，離開釣魚地點前，也別忘記帶走所有垃圾。