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芝加哥「陳記沙縣小吃」隆重開業，歡迎前往品嘗！

本報芝加哥訊
歡迎前往品嘗著名的沙縣小吃！
歡迎前往品嘗著名的沙縣小吃！

地址位于芝加哥中國城 2312 S. Archer Ave., 天河城一樓的陳記沙縣小吃店經已開業，并于日前舉行了隆重的開業典禮。該店主要經營福州沙縣美食。連中國國家主席習近平都推崇的福州沙縣小吃曆史悠久，源遠流長。起源於夏商周、晉、宋中原黃河流域中華飲食文化，在民間具有濃厚的曆史文化基礎，尤以品種繁多風味獨特和經濟實惠著稱。

芝加哥「陳記沙縣小吃」正宗出品有沙縣地道小炒（醉排骨、荔枝肉、爆炒豬肝、尖椒牛肉、福州小炒、椒鹽排骨、香炒肚片、蟹炒白粿、酒糟小炒、老酒燉蟶和蟶包蛋等），沙縣鹵味（鹵蛋、豬肚、豬大腸、豬肺、豬腳、五花肉和牛肚），藥膳燉湯（排骨、走地雞、烏雞、鴨、豬腳、豬肚、筒骨和年尾），還有多款自選湯麵以及沙縣招牌云呑等。

備受歡迎的滋補、養生燉罐包括烏雞、牛尾、排骨、走地雞、鴨、豬腳、豬肚、筒骨等等藥膳燉湯材料十足，還有福州沙縣小吃，包括拌麵、沙縣扁肉、福州扁肉、福州魚丸、福州燕丸、牛肉骨、魚滑、芋鴨粉干、沙縣小籠包、生煎包、紅糖饅頭、沙縣蒸餃、芋頭糕、油條和炸油餅等粉麵飯湯樣樣齊全。歡迎大家光臨物美價廉的「陳記沙縣小吃」！該店營業時間為一周七天：上午11am-10pm，訂餐電話：312-265-0201。

陳記沙縣小吃店隆重開業，歡迎前往品嘗著名的沙縣小吃！
陳記沙縣小吃店隆重開業，歡迎前往品嘗著名的沙縣小吃！

中國 芝加哥 美食

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