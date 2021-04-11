透過AARP的努力,政府改變了兩項政策，幫助老年人購買負擔得起的醫療保健。

AARP 樂齡會分析顯示：2019 年，在50-64 歲的成年人中有將近一半負擔不起非團體健康保險 ,特殊申請投保期和 ACA 補貼增加可能幫助彌合亞裔美國 人以及太平洋島民成年人的健康保險差距。最近，透過美國退休人員協會（AARP）的努力和爭取，《可負擔醫療法案》和（ACA）兩項政策變得可以幫助老年人購買負擔得起的醫療保健服務。日前政府頒布的“美國救援計划”增加了補貼，這將使《可負擔醫療法案》和（ACA）的覆蓋范圍更廣，將有數百萬的美國人受益。拜登政府制定的這項醫療保健計劃“ ACA COVID-19特殊注冊期限”原截止日期為5月15日，現已延長至8月15日，這將對無論您是否有保險的人均有幫助。

華盛頓 – AARP 樂齡會公共政策研究所的一項新分析發現，在 2019 年透過非團體健康保險市場購買健康保險的將近一半年長者，面臨無力負擔健康保險的問題，與之相比，年輕人的比例則是 30%。因此，越來越多的年長者沒有保險：在所有 50-64 歲人群中有 9%，也就是沒有雇主提供的保險或公共健康保險的所有年長者中逾半數人。在《平價醫療法案》(Affordable Care Act, ACA) 之前，大約五分之一的亞裔年長者沒有保險。該比例在 ACA 通過之後下降，但近年來又增長；2019 年，7.9% 的亞裔年長者沒有健康保險。在夏威夷或太平洋島民年長者中，無保險率的增長已幾乎抹平了 ACA 保險帶來的漲幅。

缺少平價保險是許多年齡介乎 50-64 歲的成年人仍然沒有保險的一個原因。AARP 樂齡會的分析發現，在 2019 年，收入稍高於門檻，符合 ACA 下保費補貼的一名 64 歲年長者，平均要繳納的保費幾乎是其收入的 30%。兩項近期的政策變化可能幫助年長者買到平價保險。《美國救濟法案》(American Rescue Act) 有一條規定，個人在市場上購買健康保險的金額上限為收入的 8.5%，為期兩年。這條規定於 4 月 1 日起生效，與此同時開始的是特殊申請投保期，允許個人在 8 月 15 日之前透過非團體市場購買健康保險。

AARP 樂齡會多文化受眾副總裁 Daphne Kwok 說：「雖然《平價醫療法案》大幅減少了無保險年長者的數量，但 50-64 歲這個年齡層裡仍然有太多的人沒有買得起的保險，包括亞裔美國人和太平洋島民。我們想確保數百萬沒有保險的年長者知道，從 4 月 1 日開始，他們將能獲得新的補貼。過去買不起的健康保險，現在可能適合他們的家庭預算。」

AARP 樂齡會將從 4 月 1 日起開展宣傳活動，讓年長者瞭解特殊申請投保期，以及可能為數百萬美國人極大減少健康保險費用的新補貼。他們可以造訪英文網站 www.AARP.org/ACA 瞭解如何在此期限內購買健康保險的更多資訊。

關於AARP樂齡會

AARP樂齡會是美國最大的非營利性、無黨派組織，致力於幫助和激勵50歲以上的人群享有自我選擇的生活方式。 AARP樂齡會在全國范圍內擁有近3800萬成員，它鞏固並加強社區，倡導對家庭最重要的事情：健康保障，財務穩定和個人成就感。 AARP樂齡會還發行全國最大的發行出版物：《AARP樂齡會雜誌》和《AARP樂齡會簡報》。了解更多信息，請訪問中文官網 chinese.aarp.org 或關注AARP樂齡會微信公眾號。