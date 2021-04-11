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星雲禪話 如蟲禦木火種暗示了什麼？

芝加哥訊
星雲大師。
星雲大師。

有一次，溈山靈祐禪師在百丈禪師身旁，百丈禪師問道：「誰？」 溈山禪師答道：「靈祐！」百丈禪師道：「你撥一撥火爐中，看看還有火沒有？」 溈山禪師在爐中撥了一撥，回答道：「無火。」百丈禪師親自站起來，走到爐邊，用火鉗在爐中深深一撥，撥出一點火星，取出來給溈山看，然後說道：「你說無，這個不是火嗎？」溈山靈祐禪師說道：「我知道是有，只是未能深深一撥！」

百丈禪師道：「這只是暫時的歧路，經典上說，要了悟佛性，當觀時節因緣，時節因緣一到，如迷忽悟，如忘忽憶，那時才知道自己本來一切具足，不是從外而獲得的。所以，祖師說：悟境同未悟，無心如有心。凡聖虛妄，本來心法，原自備足。你現在已經如此，好好保護並把握它吧！」

第二天，溈山禪師隨同百丈禪師入山出坡(勞動服務)，百丈禪師問溈山道：「火種帶來了嗎？」溈山禪師答道：「帶來了。」百丈禪師追問道：「在什麼地方？」溈山禪師撿起一枝柴，吹了兩下，然後交給百丈禪師。百丈禪師歡喜的說道：「如蟲禦木，偶而成文。」

「火種」，代表了什麼？暗示了什麼？此即所謂佛性也。百丈禪師要溈山到爐中撥火，此即暗示他要找到自己的佛性。找到佛性本心，談何容易？百丈禪師不得不親自示範，要深深一撥，自性才能現前。甚至師徒在出坡時，都在策勵生活中不要忘記自性，一句「火種帶來了嗎？」這裏面多少慈悲、多少智慧、多少生活禪也。

芝加哥佛光山International Buddhist Progress Society at Chicago，位於9S043 Route 53, Naperville, IL 60565，查詢聽道，請登臨www.ibpschicago.org 或電 (630) 910-1243 -1244。

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