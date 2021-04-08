我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億7147萬人已打疫苗 42.4%接種1劑

金山奧克蘭華埠周邊 猖狂劫匪連6搶 警直升機追捕

芝前3月截獲百件中國假鈔包裹 總值160萬

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
CBP歐海爾機場辦公室於1到3月間，查獲百件假鈔、假幣包裹。(CBP Chicago)
CBP歐海爾機場辦公室於1到3月間，查獲百件假鈔、假幣包裹。(CBP Chicago)

美國海關與邊境保護局(U.S. Customs and Board Protection)6日表示，CBP歐海爾機場辦公室於今年1月到3月間，查獲超過100件含有假鈔、假幣的包裹，總值高達164萬，這些郵件絕大多數都是從中國寄到包括伊利諾州在內的美國各城市。

芝加哥區域港口主任(Area Port Director)康寶(Shane Campbell)說，犯罪集團有時會將這些假造貨幣藏在包裹中，但海關人員會使用科技來找出這些假鈔、假幣，他還提到，運送假鈔是個利潤豐厚的行業，這些假錢經常被用於資助非法活動，例如毒品交易，甚至是恐怖主義活動與組織。

到3月底為止，歐海爾機場的海關辦公室共查獲的百件違法假貨幣包裹，包括80件假鈔，24件假銀幣，以及包括假歐元的五件假外國鈔票，總值達164萬美元。

過去兩周這些包裹數量最多，海關人員在這段期間查獲總值為42萬3000元的31件假鈔包裹，幾乎全部都是從中國寄出，寄送目的地為美國各城市。

2017年兩名芝加哥男子因為自行印製假鈔遭逮捕後判刑入獄，他們利用「以假換真」的方式，拿假鈔在各商店小額消費後，取得找回的真鈔，平均每天可賺進250元。

聯邦檢察官曾在2016年向一名住在芝加哥南區的男子，提控「販售假鈔罪」，這名罪犯以每張20元的價格，兜售百元假鈔，檢察官指出，這名男子將一元紙鈔漂白後，再印上100元字樣。

統計顯示，2019年美國特勤局(Secret Service)共查獲總值達38億的假造貨幣。

美國 貨幣 芝加哥

上一則

疫情年 普大賓大錄取率創新低

下一則

疫情增溫 賓州持續放寬返校條件

延伸閱讀

芝海關截獲百件來自中國假鈔包裹 總值逾160萬

芝海關截獲百件來自中國假鈔包裹 總值逾160萬
美墨邊界圍牆 國安部擬恢復興築 民調指半數人支持

美墨邊界圍牆 國安部擬恢復興築 民調指半數人支持
4月9日起 芝加哥增4州及華府為旅行隔離區

4月9日起 芝加哥增4州及華府為旅行隔離區
路怒開槍 芝1歲童頭部中彈命危

路怒開槍 芝1歲童頭部中彈命危
槍案失控 芝3歲男童當街頭部中彈命危

槍案失控 芝3歲男童當街頭部中彈命危
芝加哥中國城上千人集會示威 各族裔團結一致，反對仇恨犯罪！

芝加哥中國城上千人集會示威 各族裔團結一致，反對仇恨犯罪！

熱門新聞

艾倫市一戶民宅內發生一家六口遭槍擊殺害，警方初步證實，該起事件可能是兒子槍殺後自殺。圖為兒子Farhan Towhid。（艾倫市警局）

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

2021-04-05 20:01
一名嫌疑人2日下午近1時駕車撞向國會大廈的北部入口，導致兩名國會警察受傷送醫，該嫌疑也被警方開槍擊中負傷被捕。美聯社

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

2021-04-02 20:59
庫克郡預約疫苗施打官網，僅提供英文與西語頁面。(官網截圖)

疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

2021-04-01 12:06
陳智博幼年從中國被領養，圖為他與養父母。(家人提供)

賓州華青遭警擊斃案 警方錄像公布 正當防衛

2021-03-31 12:19
被害人Jenny 前額瘀青仍明顯可見。（記者封昌明／攝影）

華資按摩店被鎖定 落單女店主險遭性侵

2021-03-30 20:09
北卡也爆槍擊案，室內派對三死四傷。(美聯社)

北卡也爆槍擊案 室內派對3死4傷

2021-04-03 19:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮

又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮
研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病

研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病
疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州

疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州
潘勤軒涉殺耶魯華生 國際刑警組織發紅色通緝令

潘勤軒涉殺耶魯華生 國際刑警組織發紅色通緝令
研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力

研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力