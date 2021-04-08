芝前3月截獲百件中國假鈔包裹 總值160萬

CBP歐海爾機場辦公室於1到3月間，查獲百件假鈔、假幣包裹。(CBP Chicago)

美國 海關與邊境保護局(U.S. Customs and Board Protection)6日表示，CBP歐海爾機場辦公室於今年1月到3月間，查獲超過100件含有假鈔、假幣的包裹，總值高達164萬，這些郵件絕大多數都是從中國寄到包括伊利諾州在內的美國各城市。

芝加哥 區域港口主任(Area Port Director)康寶(Shane Campbell)說，犯罪集團有時會將這些假造貨幣 藏在包裹中，但海關人員會使用科技來找出這些假鈔、假幣，他還提到，運送假鈔是個利潤豐厚的行業，這些假錢經常被用於資助非法活動，例如毒品交易，甚至是恐怖主義活動與組織。

到3月底為止，歐海爾機場的海關辦公室共查獲的百件違法假貨幣包裹，包括80件假鈔，24件假銀幣，以及包括假歐元的五件假外國鈔票，總值達164萬美元。

過去兩周這些包裹數量最多，海關人員在這段期間查獲總值為42萬3000元的31件假鈔包裹，幾乎全部都是從中國寄出，寄送目的地為美國各城市。

2017年兩名芝加哥男子因為自行印製假鈔遭逮捕後判刑入獄，他們利用「以假換真」的方式，拿假鈔在各商店小額消費後，取得找回的真鈔，平均每天可賺進250元。

聯邦檢察官曾在2016年向一名住在芝加哥南區的男子，提控「販售假鈔罪」，這名罪犯以每張20元的價格，兜售百元假鈔，檢察官指出，這名男子將一元紙鈔漂白後，再印上100元字樣。

統計顯示，2019年美國特勤局(Secret Service)共查獲總值達38億的假造貨幣。