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沒預約卻收到接種確認通知 小心詐騙個資

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
凡在庫克郡衛生局疫苗官網登記施打疫苗成功後，都會收到疫苗接種確認簡訊或電郵，且不會再要求提供額外個資。(讀者提供)
凡在庫克郡衛生局疫苗官網登記施打疫苗成功後，都會收到疫苗接種確認簡訊或電郵，且不會再要求提供額外個資。(讀者提供)

「我未在任何網站預約接種疫苗，卻收到手機簡訊通知施打時間與地點」，一名芝加哥婦女泰瑞莎(Mary Therese)公開自己險遭詐騙的經歷，聯邦貿易委員會(FTC)說，新冠疫情成為許多詐騙份子利用的藉口，其中包括預約疫苗，如從來沒有登記接種，一旦收到簡訊不要點選連結，假使曾經預約疫苗，也必須仔細察看收到的簡訊內容。

泰瑞莎說，她今年1月19日曾經感染過新冠病毒，醫生告訴她想接種疫苗的話，建議等90天後再施打，所以儘管她符合資格，但一直都沒有去任何網站或機構預約時間。

沒想到日前她卻接到一封手機簡訊，告知「你已成功預約在3月19日下午1時30分接種，請點選以下連結填寫資料」，泰瑞莎頓時覺得奇怪，「我沒有登記過要施打疫苗，為何收到接種通知？」心生警戒的她，馬上上網搜尋送出簡訊的電話號碼，但完全搜不到任何線索，「施打通知應該是政府或登記有案的機構送出，竟然找不到資料。」

針對此情況，庫克郡衛生局表示，該局的所有接種人的個資，都是在上網登記時就要在官網填寫提供，施打通知只會送出時間、地點與QR碼，不會再要求民眾提供個資，此外，該局查證了發出通知的單位與電話號碼，確定並非從衛生局發出的信息，經IT部門深入追查，發現該連結網址的地點是註冊在肯塔基州的一組織名下，

泰瑞莎說，「太奇怪了，我沒有認識任何人在肯州」，幸而泰瑞莎沒有去點擊該連結，她希望藉此提醒其他人留意，尤其現在很多人都在積極的尋找疫苗施打機會，更增加了民眾受騙機會。

聯邦貿易委員會表示，疫情期各種詐騙橫生，民眾切勿因為心急而成為詐騙案受害者，所有與疫苗施打、檢測，甚至疫情追蹤有關的電話、郵件與手機簡訊，都要提高警覺，不要輕易透露個人出生年月日、地址、銀行帳號或其他個資。

疫苗 詐騙 疫情

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