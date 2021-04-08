伊州求職遭騙財 疫情期間增近4成

受到疫情影響，許多工作的面試都改採網路視訊，FBI籲求職者要特別提高警覺。(pexels)

由於新冠疫情 期間失業人數眾多，不少民眾紛紛尋找各種工作機會，然而正因求職者眾，也讓不法份子有機可乘，根據聯邦調查局FBI 統計，伊利諾州2019年有388名求職者受騙，損失金額達63萬1000多元，2020年疫情年間，求職受騙人數增加到533人(增幅36%)，累計損失金額達168萬元。

近來疫情逐漸緩和，民眾陸續湧入就業市場，FBI提醒，找工作時千萬不要輕易匯款或提供個資。

FBI的網路犯罪報告指出， 2019年全美因求職受騙的平均每人損失金額為3000元；自2016年以來，向FTC申訴民眾因詐騙相關的損失共6億1000多萬元，而去年光是1月到9月就損失了1億5000多萬元。

FBI調查顯示，求職詐騙的手段通常是假雇主成立一個名稱類似合法公司的網站，或在其他仲介工作的網站上刊登職缺廣告，吸引求職民眾透過網站上申請工作。

假雇主收到申請資料後，會以電子郵件通知求職者進行電話面試，為了看起來像是真實雇主， 詐騙方還會寄合約給求職者簽名，並要求提供駕照影本、社會安全碼、銀行匯款帳戶和信用卡 資料，如果民眾不查，很容上當受騙。

此外，假雇主還可能要求職者先付錢做犯罪背景調查、工作訓練或購買在家工作用的設備，然而往往這些費用匯出後，對方就立刻失去聯絡。

FBI列出以下警訊，希望求職者留意：

●面試透過視訊進行。

●面試用的線上軟體，登入名稱是電子郵件，而非電話號碼。

●聯絡用的電子郵件網域名稱和公司名稱不同，或要求使用電傳會議軟體(teleconference app)聯絡。

●要求先向公司購買設備，或提供信用卡資訊。

●於仲介網站上刊登職缺，卻未在自己公司官網發佈消息。

●該公司網站無聯絡人工作履歷。

專家也建議大家應謹記：

●上網搜尋該公司信息。

●合法公司會在錄用後才要求個資或匯入薪水的銀行帳號，勿先提供信用卡資料給潛在雇主。

●勿匯款給網路上不認識的人。

一旦不幸遭騙，應盡快到網路犯罪申訴中心舉報，網址：www.ic3.gov。