我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億7147萬人已打疫苗 42.4%接種1劑

金山奧克蘭華埠周邊 猖狂劫匪連6搶 警直升機追捕

伊州求職遭騙財 疫情期間增近4成

記者陳曼玲╱綜合報導
受到疫情影響，許多工作的面試都改採網路視訊，FBI籲求職者要特別提高警覺。(pexels)
受到疫情影響，許多工作的面試都改採網路視訊，FBI籲求職者要特別提高警覺。(pexels)

由於新冠疫情期間失業人數眾多，不少民眾紛紛尋找各種工作機會，然而正因求職者眾，也讓不法份子有機可乘，根據聯邦調查局FBI統計，伊利諾州2019年有388名求職者受騙，損失金額達63萬1000多元，2020年疫情年間，求職受騙人數增加到533人(增幅36%)，累計損失金額達168萬元。

近來疫情逐漸緩和，民眾陸續湧入就業市場，FBI提醒，找工作時千萬不要輕易匯款或提供個資。

FBI的網路犯罪報告指出， 2019年全美因求職受騙的平均每人損失金額為3000元；自2016年以來，向FTC申訴民眾因詐騙相關的損失共6億1000多萬元，而去年光是1月到9月就損失了1億5000多萬元。

FBI調查顯示，求職詐騙的手段通常是假雇主成立一個名稱類似合法公司的網站，或在其他仲介工作的網站上刊登職缺廣告，吸引求職民眾透過網站上申請工作。

假雇主收到申請資料後，會以電子郵件通知求職者進行電話面試，為了看起來像是真實雇主， 詐騙方還會寄合約給求職者簽名，並要求提供駕照影本、社會安全碼、銀行匯款帳戶和信用卡資料，如果民眾不查，很容上當受騙。

此外，假雇主還可能要求職者先付錢做犯罪背景調查、工作訓練或購買在家工作用的設備，然而往往這些費用匯出後，對方就立刻失去聯絡。

FBI列出以下警訊，希望求職者留意：

●面試透過視訊進行。

●面試用的線上軟體，登入名稱是電子郵件，而非電話號碼。

●聯絡用的電子郵件網域名稱和公司名稱不同，或要求使用電傳會議軟體(teleconference app)聯絡。

●要求先向公司購買設備，或提供信用卡資訊。

●於仲介網站上刊登職缺，卻未在自己公司官網發佈消息。

●該公司網站無聯絡人工作履歷。

專家也建議大家應謹記：

●上網搜尋該公司信息。

●合法公司會在錄用後才要求個資或匯入薪水的銀行帳號，勿先提供信用卡資料給潛在雇主。

●勿匯款給網路上不認識的人。

一旦不幸遭騙，應盡快到網路犯罪申訴中心舉報，網址：www.ic3.gov。

FBI 疫情 信用卡

上一則

麻州監理廳遭駭 車檢期限延至4月30日

下一則

疫情年 普大賓大錄取率創新低

延伸閱讀

伊州逾8成郡縣 12日起開放全民接種

伊州逾8成郡縣 12日起開放全民接種
伊州逾8成郡縣 開放全民接種

伊州逾8成郡縣 開放全民接種
FBI靠臉部、車牌辨識抓國會暴民 引隱私疑慮

FBI靠臉部、車牌辨識抓國會暴民 引隱私疑慮
CDC： 伊州酒吧派對曾爆社區感染 650校生又返家上課

CDC： 伊州酒吧派對曾爆社區感染 650校生又返家上課
比佛利山保險櫃店 查獲槍毒、贓款　

比佛利山保險櫃店 查獲槍毒、贓款　
比佛利山一家保險櫃公司涉嫌替犯罪份子藏匿贓款、槍枝　

比佛利山一家保險櫃公司涉嫌替犯罪份子藏匿贓款、槍枝　

熱門新聞

艾倫市一戶民宅內發生一家六口遭槍擊殺害，警方初步證實，該起事件可能是兒子槍殺後自殺。圖為兒子Farhan Towhid。（艾倫市警局）

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

2021-04-05 20:01
一名嫌疑人2日下午近1時駕車撞向國會大廈的北部入口，導致兩名國會警察受傷送醫，該嫌疑也被警方開槍擊中負傷被捕。美聯社

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

2021-04-02 20:59
庫克郡預約疫苗施打官網，僅提供英文與西語頁面。(官網截圖)

疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

2021-04-01 12:06
陳智博幼年從中國被領養，圖為他與養父母。(家人提供)

賓州華青遭警擊斃案 警方錄像公布 正當防衛

2021-03-31 12:19
被害人Jenny 前額瘀青仍明顯可見。（記者封昌明／攝影）

華資按摩店被鎖定 落單女店主險遭性侵

2021-03-30 20:09
北卡也爆槍擊案，室內派對三死四傷。(美聯社)

北卡也爆槍擊案 室內派對3死4傷

2021-04-03 19:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮

又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮
研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病

研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病
疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州

疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州
潘勤軒涉殺耶魯華生 國際刑警組織發紅色通緝令

潘勤軒涉殺耶魯華生 國際刑警組織發紅色通緝令
研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力

研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力