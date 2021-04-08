190年來新紀錄 梁保羅當選瑞柏市首位華裔市議員

梁保羅將成為瑞柏市第一位華裔市議員。(梁保羅提供)

伊利諾州地方政府選舉6日告一段落，角逐芝加哥西郊瑞柏市市議員的華裔 梁保羅(Paul Leong)，在所有11位候選人中取得第三高票，他將成為該市創立190年來第一位華裔市議員，梁保羅感謝所有華裔選民的支持，他承諾就職後一定會確保與華人 社區溝通，看好市民荷包，監督各項市政服務與建設的花費。

瑞柏市為伊利諾州第四大城市，人口將近15萬，亞裔居民比率約為15%，是僅次於白人居民的第二大族群，該市成立於1831年，由於居住環境與學區 傑出，向來是許多華人垂青入駐的城市。

選區包括瑞柏市的伊州第41區州眾議員，去年才選出史上第一位華裔州眾議員楊啟華(Janet Yang Rohr)，梁保羅這次再攻下一城，再次彰顯華裔選民力量。

梁保羅過去四年擔任瑞柏市203學區董事會董事，該學區的亞裔學生比率為17.81%，他也是該學區首位華裔董事，精於理財的他於任職董事期間，幫助203學區減輕了債務，省下上百萬利息開銷，有了這些成功經驗，他競選市議員時的主要政見，包括將推動過發行債券增加財政收入，防止該市房產稅再度上漲。

瑞柏市市議會這次共選出四名新議員，11位候選人中，梁保羅6日獲得第三高票(7465票)，目前穩坐「預計當選人」席次，選委會將等到計算郵寄投票後公布官方選舉結果。

梁保羅是出生在芝加哥的第二代華裔，父母來自中國大陸，他已在西郊203學區居住十多年，他從事會計、審計、IT行業多年，並曾在美中地區規模最大的瑞華中文學校任教五年。

瑞柏市另一位參與地方選舉的華人，為204學區董事候選人梁梅，該選舉共有11人參選，將選出四名董事，6日開票結果，梁梅得票排在第七位，儘管得票不盡理想，但支持者表示，梁梅參選代表華人關心學區政策與發展，也希望藉此帶動更多華人參政。