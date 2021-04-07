密州法醫確認遺骸就是紀夢奇

一名在岩石橋州立公園健行的民眾，意外發現紀夢奇遺骸。(youtube視頻截圖)

密蘇里州哥倫比亞市市長特瑞斯(Brian Treece)6日表示，3月25日在岩石橋州立公園(Rock Bridge State Park)發現的遺骸，經法醫辦公室比對牙齒紀錄，確認就是2019年10月8日失蹤的華婦紀夢奇 (Mengqi Ji)，警方說，實際死因仍待進一步調查。

警局局長瓊斯(Geoff Jones)說，稍早已告知紀夢奇在中國的家人，家人情緒略為激動，但「知道這一刻終會來臨」。

特瑞斯特別感謝所有投入協助偵辦此案的警察 、偵探、社團與熱心民眾，「沒有公眾協助，不會有今天結果」，瓊斯說，尤其是發現遺骸者，如果他無視走過，那麼此案恐將很難獲得了結的機會。

副局長杭特(Jeremiah Hunter)說，警方上周五(2日)下午，就接到法醫確認該屍體為紀夢奇，但為了保險起見，一直等到相關程序確認後，到6日才對外公布，他也提到，是透過紀的牙齒紀錄確認身份，接下來還會進行DNA檢測 ，至於身體是否有瘀血，如何致死？還要做多項詳細的檢查才有答案。

瓊斯說，檢方從一開始到現在，始終堅定失蹤華婦是遭謀殺，在告知檢方確認遺骸就是紀夢奇後，檢方感到欣慰。

杭特說，由於全案仍在調查，尚無法公布涉嫌殺害紀女的艾立吉(Joe Elledge)是否到過發現屍體的地點。

紀夢奇是在2019年10月8日失蹤，她的先生艾立吉因涉重嫌，遭檢方以一級謀殺罪起訴；杭特表示，當時警方其實找過岩石橋公園，但沒有到這次發現遺骸的地點，這次發現屍體處，距離公路約30呎。

根據檢察官奈特去年對兇嫌提出謀殺控罪的陳述顯示，2019年10月8日晚間，艾立吉在家中坐在妻子身上幫她按摩，也因此導致紀夢奇被壓住而無力反抗，由於其公寓及車輛均沒有找到任何血跡反應，檢警判斷紀夢奇是遭兇嫌勒斃後棄屍。

負責調查的警察米契爾(Alan Mitchell)提到，艾立吉接受警方詢問時說，案發前紀夢奇躺在房間床上，他走過去壓在妻子身上替她按摩背部，並向妻子求歡但遭拒絕，艾立吉隨後就離開到客廳打電動、看YouTube影片。

米契爾表示，紀夢奇身高五呎、體重約100磅，而艾立吉高六呎，體重170磅，一旦艾立吉壓在紀夢奇身上，紀幾乎無法做出反抗，由10月15日警方拍照存證顯示，艾立吉身上沒有發現任何受傷跡象。

警察根據辦案經驗與訓練分析，當時艾立吉疑因不滿妻子反應而勒死了她，而通常遭勒斃的死者，現場不會留下血跡，這也可以說明之後警方在其居住公寓、還有夫婦兩人的車輛上，為何均無血跡反應。