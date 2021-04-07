路怒開槍 芝1歲童頭部中彈命危

突發槍擊案讓警方緊急封鎖湖濱大道北向車道，直到下午12時30分為止，仍未解封，大批車隊堵在路上。(特派員黃惠玲／攝影)

一名一歲男童6日上午11時左右搭乘一部車輛，行經南芝加哥 湖濱大道( S. Lake Shore Drive)300號時，遭不明人士開槍擊 中頭部，性命垂危，根據芝加哥警方初步調查，這起槍擊案肇因為「路怒」(road-rage)。

光天化日下於人車眾多的地區公然開槍，尤其發生在副總統賀錦麗 (Kamala Harris)就任後，首次到訪芝加哥前兩小時，再次凸顯芝加哥槍枝氾濫、治安失控的嚴重。

芝加哥警局表示，目擊者於11時左右報警表示，於湖濱大道葛蘭特公園前聽到槍聲，中槍車輛在湖濱大道北向車道上失控撞擊路邊人行道後停住，接著有一名女性乘客抱著孩子步出車輛，然後搭乘另一輛車離開，警察表示，該車為熱心民眾駕駛，主要協助把中槍孩童送到附近的西北醫院，男童頭部中彈，傷勢危急。

警方說，一開始不清楚子彈是在車輛內開槍射出，還是路邊其他車輛開槍，從中槍車輛的後座乘客玻璃，可以看見明顯彈孔，但經過調查，判定是另一台車輛朝男童搭乘轎車開槍，警方已在案發地附近找到槍枝，涉案車輛逃逸。

由於賀錦麗6日下午1時在芝加哥華埠旁的工會大樓，巡視勞工疫苗施打情況，並發表有關疫苗分配的談話，因此芝加哥市區街道都已做了一定程度的安全管制，結果卻在距離賀錦麗抵達地點不遠處傳出這起槍擊案，更讓民眾憂心治安惡化問題。

這名一歲男童也是芝加哥熱鬧環區(Loop)從4日以來第四個遭槍擊的民眾，而伊利諾州警察廳統計，今年至今於芝加哥地區，已經發生56宗公路槍擊案，比去年同期暴增156%。