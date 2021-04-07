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加州最快6月15日全面重開經濟 就看這「2標準」

解封1個月 密西根新病例最多 246人打疫苗仍染疫

伊州逾8成郡縣 12日起開放全民接種

特派員黃惠玲／芝加哥報導
副總統賀錦麗(圖中立者)6日到訪芝加哥，了解疫苗接種情形。(美聯社)
副總統賀錦麗(圖中立者)6日到訪芝加哥，了解疫苗接種情形。(美聯社)

總統拜登6日宣布，4月19日起凡年16歲即可接種疫苗，伊利諾州方面原先設定的全民接種日為4月12日，但目前施打進度已經超前，到6日為止，全州102個郡縣中，已有多達84個郡縣開放年滿16歲者施打疫苗，副總統賀錦麗6日還特別到訪芝城了解疫苗接種情況，並鼓勵施打，這也是賀錦麗就任後，首度訪問芝加哥

伊州預定從12日起展開的這項全民接種，不包括芝加哥市在內，根據統計到5日為止，伊州已經有238萬733人至少接種一劑疫苗，等於全州已有18.69%人施打。

不過，該州近日新增的確診病例，卻沒有隨著疫苗接種人數增加而減少，目前七天平均新增確診率為3.8%，比上一個七天周期3.3%又提高了0.5%，此外，伊州感染英國變種病毒的人數累計到388例，巴西變種病毒感染者有44名，還有59人染上加州變種病毒，另外有三起南非變種。

感染新冠後住院比率也出現上升，平均七天住院人數為1452人，為今年2月26日1454人住院以來的高點。

詳細各郡開放預約接種疫苗的情況，可查詢：https://reurl.cc/dVlKLk。

在針對華埠地區的疫苗提供方面，伊州州眾議員馬靜姨6日表示，之前苦等不著疫苗而停止施打一段時間的華埠培德中心，經過不斷爭取協調，日前獲得華格林藥局支援，於培德中心完成新的400人接種。

她說，由於培德登記的人數眾多，這批疫苗數量仍然不夠，她繼續與芝加哥市府爭取，希望能夠重視華埠需求，終於5日獲得通知，市府同意派送800劑僅需接種一劑的嬌生公司疫苗到稜鏡實驗室(Prism Lab)，然後9日於培德中心為民眾接種。

芝加哥市6日上午也透過預約網站(www.zocdoc.com)釋出不少疫苗供民眾預約，其中包括剛成立的小熊隊瑞格利球場大型施打站，有許多名額供登記，另外聯合中心(United Center)也開放了免預約的施打服務，但每日劑量有限，詳情可查詢：https://reurl.cc/dVlKqD。

伊州八成郡縣接受16歲及以上的民眾預約接種。(本報檔案照片)
伊州八成郡縣接受16歲及以上的民眾預約接種。(本報檔案照片)
伊州州長普立茲克前往機場迎接副總統賀錦麗。(州長辦公室)
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疫苗 伊州 芝加哥

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