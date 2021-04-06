CDC： 伊州酒吧派對曾爆社區感染 650校生又返家上課

聯邦疾病防治中心 (CDC )5日公布一份報告顯示，伊利諾州郊區的一家酒吧，曾於今年2月爆發多達46人感染的新冠病毒案例，其中染疫者包括三名酒吧員工，26名顧客，以及17位沒去過該酒吧，也沒有出席聚會的間接感染者，由於其中染疫者參與了附近學校活動，因此還造成受到影響的學校，不得不讓650名已返校上課學生，全部又恢復居家遠距教學。

CDC報告指出，參與當天酒吧聚會人士，包括一名無症狀但在聚會前一天已確診者，還有四名已經有染疫症狀但還未確診者，該報告沒有明確指出這家酒吧的位置或名稱，但表示伊州衛生廳與當地衛生局都介入了調查，與會者以白人居多，18到44歲為主要參與該聚會而染疫的年齡。

報告說，其中一名與會者，在出席了該場聚會後兩天出現流鼻涕症狀後確診，但在這兩天間，他密切接觸了一所學校的教室授課與室內運動練習，受影響人數有26名，而其中有兩名運動員隨後確診，該學區當機立斷從2月18日起關閉校園兩周。

另一名出席該聚會者為一家長照機構的護士助理，該名護理人員感染病毒後，傳給機構內與其密切接觸過的兩位住民與一位同事，這四人在感染病毒時，都未接受新冠疫苗 接種。

報告顯示，越來越多人接種疫苗的同時，重新讓商店、餐館恢復營運正面臨了挑戰，「藉由該案例表明，開放酒吧等需要將口罩取下及很難保持安全距離的場所，可能增加了病毒在社區傳播的風險。」

CDC也重申開放餐館、商店，必須遵守防疫規定的重要性，「保持六呎距離，減少堂食人數，優先開放戶外用餐區，改善室內通風，以及身體不適請勿出門。」對於遏止病毒擴散十分關鍵。