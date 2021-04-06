我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山聖荷西中國移民 遭敲門罵：該死共產主義

NCAA／貝勒大學86：70岡薩加大學 隊史115年首冠

CDC： 伊州酒吧派對曾爆社區感染 650校生又返家上課

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

聯邦疾病防治中心(CDC)5日公布一份報告顯示，伊利諾州郊區的一家酒吧，曾於今年2月爆發多達46人感染的新冠病毒案例，其中染疫者包括三名酒吧員工，26名顧客，以及17位沒去過該酒吧，也沒有出席聚會的間接感染者，由於其中染疫者參與了附近學校活動，因此還造成受到影響的學校，不得不讓650名已返校上課學生，全部又恢復居家遠距教學。

CDC報告指出，參與當天酒吧聚會人士，包括一名無症狀但在聚會前一天已確診者，還有四名已經有染疫症狀但還未確診者，該報告沒有明確指出這家酒吧的位置或名稱，但表示伊州衛生廳與當地衛生局都介入了調查，與會者以白人居多，18到44歲為主要參與該聚會而染疫的年齡。

報告說，其中一名與會者，在出席了該場聚會後兩天出現流鼻涕症狀後確診，但在這兩天間，他密切接觸了一所學校的教室授課與室內運動練習，受影響人數有26名，而其中有兩名運動員隨後確診，該學區當機立斷從2月18日起關閉校園兩周。

另一名出席該聚會者為一家長照機構的護士助理，該名護理人員感染病毒後，傳給機構內與其密切接觸過的兩位住民與一位同事，這四人在感染病毒時，都未接受新冠疫苗接種。

報告顯示，越來越多人接種疫苗的同時，重新讓商店、餐館恢復營運正面臨了挑戰，「藉由該案例表明，開放酒吧等需要將口罩取下及很難保持安全距離的場所，可能增加了病毒在社區傳播的風險。」

CDC也重申開放餐館、商店，必須遵守防疫規定的重要性，「保持六呎距離，減少堂食人數，優先開放戶外用餐區，改善室內通風，以及身體不適請勿出門。」對於遏止病毒擴散十分關鍵。

CDC 疫苗 聯邦疾病防治中心

上一則

費城4月26日第二波返校 對象3-5年級

下一則

芝慈愛醫院不關了 1元賣給Insight 華社民眾如釋重負

延伸閱讀

庫克郡疫情不妙 年輕人染疫居冠 衛生局：或重新禁堂食

庫克郡疫情不妙 年輕人染疫居冠 衛生局：或重新禁堂食
MLB國民因球員染疫開幕戰4度延期 6日首戰勇士

MLB國民因球員染疫開幕戰4度延期 6日首戰勇士
香港本土0確診 酒吧等4業界「接力絕食」促准復業

香港本土0確診 酒吧等4業界「接力絕食」促准復業

酒吧搭訕女大生被拒絕 醉警狂噴他們辣椒水

酒吧搭訕女大生被拒絕 醉警狂噴他們辣椒水
儲蓄率雖增加 3成伊州民眾擔心無法負擔家用

儲蓄率雖增加 3成伊州民眾擔心無法負擔家用
維吉尼亞海灘市兩槍案2死8傷 費城也槍響 酒吧外7傷

維吉尼亞海灘市兩槍案2死8傷 費城也槍響 酒吧外7傷

熱門新聞

一名嫌疑人2日下午近1時駕車撞向國會大廈的北部入口，導致兩名國會警察受傷送醫，該嫌疑也被警方開槍擊中負傷被捕。美聯社

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

2021-04-02 20:59
艾倫市一戶民宅內發生一家六口遭槍擊殺害，警方初步證實，該起事件可能是兒子槍殺後自殺。圖為兒子Farhan Towhid。（艾倫市警局）

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

2021-04-05 20:01
被害人Jenny 前額瘀青仍明顯可見。（記者封昌明／攝影）

華資按摩店被鎖定 落單女店主險遭性侵

2021-03-30 20:09
庫克郡預約疫苗施打官網，僅提供英文與西語頁面。(官網截圖)

疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

2021-04-01 12:06
陳智博幼年從中國被領養，圖為他與養父母。(家人提供)

賓州華青遭警擊斃案 警方錄像公布 正當防衛

2021-03-31 12:19
每位施打疫苗的民眾，都會收到一張白色的接種證明卡。(本報檔案照片)

1張8元 網售假疫苗卡 公眾安全陷危險

2021-03-30 15:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
在美疫苗接種卡 你該知道的5件事

在美疫苗接種卡 你該知道的5件事
淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣

淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣
德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺
Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議

Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議
美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝

美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝