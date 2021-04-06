我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山聖荷西中國移民 遭敲門罵：該死共產主義

NCAA／貝勒大學86：70岡薩加大學 隊史115年首冠

印州口罩強制令今解除 部份郡縣、城鎮未鬆綁

特派員黃惠玲╱綜合報導

儘管新冠疫情出現感染人數增加的情況，但印第安納州將按照原訂計畫，從6日開始取消口罩強制令，不過，該州少部分郡縣、城鎮仍將繼續施行口罩令，其中包括位於伊州邊界的蓋瑞市(Gary)，該市市長普萊斯(Jerome A. Price)表示，蓋市的學校、政府建物內，仍須強制戴口罩。

普萊斯說，該市的染疫人數近來有增加趨勢，加上有許多伊州民眾越過州界到蓋瑞市，因此不得不保持警戒，包括蓋瑞在內的印州西北部五個郡縣，單日確診病例現為145個，比一個月前的85例增加了四成，該區的新冠患者住院率，於3月中旬曾一度跌到從去年6月以來的新低點，但最近又逐漸提高，不過，值得慶幸的是，印州4日無任何新增死亡病例。

印州州長霍科姆(Eric Holcomb)之前宣布，從6日開始，將取消口罩強制令，改為實施「口罩建議令」，但在州府建物及疫苗接種與檢測站，則仍將維持強制戴口罩的規定，他也允許各地方政府自行決定是否強制戴口罩，州長並鼓勵大家繼續戴口罩。

至於疫苗接種方面，印州從3月31日開始就已經開放全民接種，凡年滿16歲者，都可以在該州各施打據點預約接種，到5日為止，印州完全施打人數為124萬4458人，5日該州新增762人確診感染新冠病毒，死亡人數則僅增加1名。

疫苗 伊州 檢測

上一則

強化華埠與橋港區治安 九分局增9警巡邏

下一則

麻州小學5日重啟校園 本學期仍可選擇遠距

延伸閱讀

深化美台關係 國務院：考慮高階官員互訪

深化美台關係 國務院：考慮高階官員互訪
深化美台關係 美國務院：考慮高階官員互訪機會

深化美台關係 美國務院：考慮高階官員互訪機會
美韓外長、防長會晤強調同盟、應對北韓 啟動雙邊對話

美韓外長、防長會晤強調同盟、應對北韓 啟動雙邊對話
美中18日會談 美預期台灣等7主題「對話艱難」 但不會欲言又止

美中18日會談 美預期台灣等7主題「對話艱難」 但不會欲言又止
MLB／道奇先發輪值陣容豪華 塞揚強投普萊斯自願去牛棚

MLB／道奇先發輪值陣容豪華 塞揚強投普萊斯自願去牛棚
白宮重申協助台灣自衛 對台立場明確不變

白宮重申協助台灣自衛 對台立場明確不變

熱門新聞

一名嫌疑人2日下午近1時駕車撞向國會大廈的北部入口，導致兩名國會警察受傷送醫，該嫌疑也被警方開槍擊中負傷被捕。美聯社

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

2021-04-02 20:59
艾倫市一戶民宅內發生一家六口遭槍擊殺害，警方初步證實，該起事件可能是兒子槍殺後自殺。圖為兒子Farhan Towhid。（艾倫市警局）

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

2021-04-05 20:01
被害人Jenny 前額瘀青仍明顯可見。（記者封昌明／攝影）

華資按摩店被鎖定 落單女店主險遭性侵

2021-03-30 20:09
庫克郡預約疫苗施打官網，僅提供英文與西語頁面。(官網截圖)

疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

2021-04-01 12:06
陳智博幼年從中國被領養，圖為他與養父母。(家人提供)

賓州華青遭警擊斃案 警方錄像公布 正當防衛

2021-03-31 12:19
每位施打疫苗的民眾，都會收到一張白色的接種證明卡。(本報檔案照片)

1張8元 網售假疫苗卡 公眾安全陷危險

2021-03-30 15:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
在美疫苗接種卡 你該知道的5件事

在美疫苗接種卡 你該知道的5件事
淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣

淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣
德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺
Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議

Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議
美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝

美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝