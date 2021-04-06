印州口罩強制令今解除 部份郡縣、城鎮未鬆綁

儘管新冠疫情出現感染人數增加的情況，但印第安納州將按照原訂計畫，從6日開始取消口罩強制令，不過，該州少部分郡縣、城鎮仍將繼續施行口罩令，其中包括位於伊州 邊界的蓋瑞市(Gary)，該市市長普萊斯(Jerome A. Price)表示，蓋市的學校、政府建物內，仍須強制戴口罩。

普萊斯說，該市的染疫人數近來有增加趨勢，加上有許多伊州民眾越過州界到蓋瑞市，因此不得不保持警戒，包括蓋瑞在內的印州西北部五個郡縣，單日確診病例現為145個，比一個月前的85例增加了四成，該區的新冠患者住院率，於3月中旬曾一度跌到從去年6月以來的新低點，但最近又逐漸提高，不過，值得慶幸的是，印州4日無任何新增死亡病例。

印州州長霍科姆(Eric Holcomb)之前宣布，從6日開始，將取消口罩強制令，改為實施「口罩建議令」，但在州府建物及疫苗 接種與檢測 站，則仍將維持強制戴口罩的規定，他也允許各地方政府自行決定是否強制戴口罩，州長並鼓勵大家繼續戴口罩。

至於疫苗接種方面，印州從3月31日開始就已經開放全民接種，凡年滿16歲者，都可以在該州各施打據點預約接種，到5日為止，印州完全施打人數為124萬4458人，5日該州新增762人確診感染新冠病毒，死亡人數則僅增加1名。