芝慈愛醫院不關了 1元賣給Insight 華社民眾如釋重負

經過多個月的爭取與協調，慈愛醫院以1元賣給Insight醫療系統，並得以維持營運。(特派員黃惠玲╱攝影)

芝加哥 慈愛醫院(Mercy Hospital)宣布，已與密西根Insight醫療系統達成交易協議，該醫院將以1元價格賣給非營利的芝加哥Insight系統，雙方並承諾將維持慈愛醫院的正常營運，這項合約也終於讓擔心醫院關閉的社區民眾如釋重負。

參與推動保留慈愛醫院的伊利諾州華裔 州眾議員馬靜儀表示，由芝加哥Insight接手後的慈愛醫院，仍將屬於伊州醫療安全網(safety net)成員，且會維持全方位的社區醫院模式，這也是將醫院停車場、建物、設備均轉交給Insight的交易條件之一。

在一份由雙方提供的公開聲明中，Insight表示將維持慈愛醫院的急診部門、康復中心、中風項目、行為健康輔助、婦產科、加護病房與住院醫療手術床等服務，也會保留醫院的慈善關懷政策。

華裔患者高達35%的慈愛醫院，去年7月首度提出要關掉醫院的計畫，原因是不堪鉅額虧損，這項關院計畫原訂於今年5月31日前施行，但此舉引起社區強烈抗議，包括多位民意代表紛紛組織行動表對於關院的不滿，尤其擔心會因此使附近社區失去足夠的醫療資源。

慈愛醫院執行長施奈德(Carol Schneider)說，去年該醫院平均每個月虧損400萬元，而到今年1月，單月虧損更激增到870萬元，而且該醫院還需要約一億資金來改善院內老舊設施。

慈愛申請關閉案，去年底遭伊利諾州醫療設施與服務評估委員會(The Illinois Health Facilities and Services Review Board)否決，原以為該醫院將可繼續為社區服務，但財務壓力沉重的慈愛醫院，於2月份乾脆宣布申請破產 ，隨著與Insight的合約簽訂，慈愛醫院也將撤銷破產申請。

馬靜儀說，這次交易達成醫院所有服務不會中斷的目標，也再次證明社區必須發聲，需求才能獲得重視。

慈愛醫院已成立了170年，一直是布朗茲維爾社區(Bronzeville)的非裔居民，及華埠、橋港區的華裔居民的主要醫療資源，該醫院約有1700名員工。