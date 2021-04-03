芝前3月謀殺案增逾3成 4年來新高

芝加哥警局不定期推出主動上繳槍械活動，希望藉此減少犯罪案件。(芝加哥警局臉書)

這幾年好不容易減緩的的芝加哥 謀殺案件，又出現新高峰，根據統計顯示，今年1到3月共有131人遭謀殺，比去年同期的98人增加了34%，也刷新2017年(140件)至今四年來的新高紀錄，令人憂心的是，這些案件還是發生在天氣還未回暖的時期，而一般進入春夏後，凶殺與槍擊 會更多。

2020年芝加哥有760人遭謀殺，為該城市20年來最致命的一年，專家分析，去年治安事件頻發，原因包括學校關閉、失業以及因新冠疫情加劇的社會問題。

謀殺案件居高不下，芝加哥今年前三個月的槍擊受害者增長幅度更大，統計指出，1到3月包括死亡的槍擊受害者共有706人，比去年同期的493人提高了43%，而今年這段期間的槍擊受害人數，也是從2017年(709人)以來最多的一年，這些槍擊死傷案件，還不包括近來飆升的公路槍擊案。

芝加哥警局發言人表示，警局正在努力加強程式安全，特別是增加弱勢社區的參與，現階段警方推出了「社區警務行動」(NPI)，通過直接與居民互動解決生活質量問題，從而與社區建立信任，在此同時，警局也將與各地的外展組織與預防暴力機構合作。

2021年第一季發生的謀殺案件中，不乏高度引起關注的濫殺案，首件就是發生在1月9日，槍手南丁格爾(Jason Nightengale)在芝加哥市連續槍殺五人，其中包括芝加哥大學博士生范軼然；最近的大型槍擊案，則是發生在3月14日，南區一場快閃派對中有人開槍射傷15人，其中兩人死亡。

除了芝加哥外，美國其他大城市在今年前三個月，幾乎也出現暴力激增的現象，數據指出，到3月21日為止，例如紐約市 謀殺案有76件，去年同期則有68件，增幅12%，而紐約市的槍擊案，則從177件提高到246件，增幅為39%。洛杉磯情況也差不多，到3月13日止，該市謀殺案從去年的60件增加到77件，增幅28%，洛杉磯槍擊案今年多達303件，比去年同期的157件，增長將近一倍。