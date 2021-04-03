芝紅線捷運搭乘率低 犯罪率卻飆升8成

芝加哥紅線捷運成為犯罪熱區，圖為警方處理一宗上月中旬發生在華埠紅線站的乘客遭刺傷事件。(芝加哥警局推特)

儘管芝加哥捷運 搭乘率持續低迷，但捷運列車的暴力案件卻有增無減，其中行經華埠 的紅線(Red Line)列車犯罪情況尤其嚴重，統計指出，介於羅斯福路站(Roosevelt)到霍華德站(Howard)的紅線捷運，從到3月15日間的搶劫案件數比去年同期飆漲八成，也是從2015年來捷運犯罪案件的新高。

最近一起紅線暴力案件，發生在日前晚間7時50分，一名48歲的受害者乘客表示，當時他行經湖街站(Lake Street Station)南向月台，一名陌生人與他發生口角，然後對他攻擊，導致其手肘受傷，捷運案件分析顯示，今年前2.5個月中，介於羅斯福路與霍華德站間的紅線捷運，共發生34起搶劫，值得注意的是，今年犯罪案件又以持刀械攻擊增加最多，其中五件是因嫌犯搶劫乘客。

客流量低，犯罪率卻如此之高，專家表示，可能原因是因為搭乘人數少，意味著犯罪案發生時目擊者越少，作案成功機率越高；此外，由於大多數人因為疫情而暫時停止搭乘捷運，導致捷運站與車廂內，成為許多流浪漢的避難所。

紅線捷運為華埠主要的公共交通樞紐，然而近來該捷運站也發生搶劫、凶殺案件，3月16日下午4時30分，一名47歲的男子在捷運列車靠近華埠時，突然遭到不明人士持刀割傷他的臉部。

芝加哥捷運局提醒乘客，在搭車時應提高警覺，留意自己的財物，尤其是盡量避免使用手機；一旦覺得所搭乘的車廂令你感到不舒服時，最好趕緊在最近的停靠站下車，然後通知車站工作人員；遇到危險時馬上撥打911報警；捷運列車上都設有紅色緊急按鈕，有需要時可以使用；入夜後搭乘捷運，盡量選擇靠近車頭的前幾個車廂乘坐，這樣如遇危險可以盡快通知列車駕駛，而且記得不要選擇搭乘沒有乘客或很少乘客的車廂。