78區或設賭場 華社憂讓華人沉迷賭博 治安變差

位於華埠北側的78社區，傳出爭取成為芝加哥新賭場地點的消息。(78區臉書)

由於緊鄰華埠 的開發商Related Midwest與羅許街博弈公司(Rush Street Gaming)，傳出有意於4月份再次響應芝加哥 市府，提出賭場經營建議，引起了華埠高度關注，尤其賭博問題一直是華裔社區面臨的長期挑戰，華社個人、商家與非營利組織，在聽到78區可能設立賭場時，均表達了憂慮。

對於芝加哥新賭場可能會設在78區的消息，華埠更好團結聯盟主任陳本恩表示，華埠治安在過去一年遭遇重大挑戰，不僅有三名華人 遭槍殺，還有層出不窮的搶劫，她還提到，之前華埠也有不少搶劫案件，就發生在華人從賭場返回中國城時。

華埠更好團結聯盟創辦人陳增華說，早在1998年芝加哥附近多達六家賭場，天天都派出賭場巴士到來，「幾乎每個時刻，每個街口，都有賭場巴士停車接送賭客，整個華埠交通混亂。」

當時擔任芝城華商會主席的他，時常接到商家抱怨，一方面是交通受到巴士影響處處受堵，一方面因為賭場為搶生意，不但免費接送華人到賭場，還提供優惠劵給賭客，「弄得商家請不到工人，餐館生意也明顯變差」，他說，其實賭場並不利於華埠生意。

藉此事件，陳增華將芝加哥中華會館、華商會、培德中心、中美協進會、聯合教會等華埠社團、機構組織起來，一起向芝加哥市府、25區區長、警察局以及賭場經營者反應，巴士頻繁到華埠接客擾亂社區生活品質的問題，才逐漸獲得改善。

儘管市府與賭場口口聲聲說「賭場可以刺激經濟、增加就業」，但對華埠來說，賭場刺激的經濟是「政府的稅收跟賭場內部的收益」，華埠社區受益十分有限，甚至有害。

此外，根據統計，全美各地賭場新成立推出後的前幾個月，附近社區通常都會有較多的報案紀錄，與78區開發商合作的羅許街博弈公司在歐海爾機場旁開設Rivers Casino後幾個月，也遭遇同樣經歷，警方紀錄顯示，2011年該賭場開幕接獲的報案電話達7560通，而賭場開幕前兩年，同樣地區的報警電話只有6811通。

至於支持賭場的華埠商家表示，預期有了賭場會為華埠商圈帶來更多消費人潮，會帶動更多商機。

陳本恩說，假使最終賭場設在78區，華埠希望所增加的稅收能夠用在保障附近可負擔房屋，並支持中國城、橋港區與周邊的公立學校，尤其包括華埠積極爭取設立的高中，她說，設立賭場與否必須先獲得社區的意見反饋。