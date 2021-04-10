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先鋒資本管理公司 對於自雇人士申請PPP免還政府貸款問答：

本報芝加哥訊

1.誰可以申請PPP 自顧人士免償還貸款?2019 年，2020 年收到 1099 表的員工都可以申請PPP 的免還貸款。比如按摩師，美甲師，司機，送餐員，房產經紀，裝修工人。換句話說，您 2019 年或者2020 年的稅表中只要有Schedule C 那一頁，都有機會 申請PPP 免償還貸款。

2. 我的報稅比較少，可以申請PPP 免還貸款嗎?

只要您2019或者2020年稅表中有Schedule C, 都符合申請條件。具體申請金額需要看您的稅表中Schedule C 一頁的第7 項(#7)。如果對於這一項有疑問可以直接拍照給我們進行免費咨詢。

3. 我拿過政府的失業救濟金/現在還在拿失業救濟金可以申請PPP 的免還貸款嗎? 可以。

如果您拿過失業救濟金，并且現在已經復工，您完全符合PPP 的免還貸款資格。 如果您還在拿失業救濟金，但是近期有復工打算，您也完全符合PPP 的免還貸款 資格。在您拿到PPP 的免還貸款之后，就直接復工，并不再領失業救濟金即可。 如果您還在拿失業救濟金，并且還想持續拿到9月份。您可以考慮暫時停掉失業救濟金2-3個月，在您用完PPP之后，可以繼續領取失業救濟金。

4. 這筆錢我應該怎么用?

您可以拿這筆錢付您的保險，房租，水電煤氣電話等雜費，經營成本等費用。 但是，不可以用於購買車，房，奢侈品等您從事的工作之外的支出。

5. 這筆錢怎么報稅?

由於PPP 要全部用於您經營活動的成本支出，所以不需要算在您總收入里

(Gross Income)，不算在須要交稅的收入里。只需要在您的全年總支出中減掉PPP的費用即可。

6. 這筆錢怎么做才能不用還? 只要不用在經營以外進行大額消費。我們公司會提供所有豁免所需要的資料，您只需要簽字并保留所有文檔即可。

先鋒資本管理公司提供PPP申請，銀行開戶，PPP 豁免全程一站式服務,100%豁免并提供免費咨詢服務。咨詢電話：(312)719-6688/(312) 989-8389，微信號：425110896.

 

貸款 稅表 復工

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