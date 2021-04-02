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美加最受歡迎花園 芝加菲爾德溫室花展迎春

記者陳曼玲/綜合報導
芝加哥加菲爾德公園溫室獲選為美加最受歡迎的花園。(加菲爾德公園臉書)
芝加哥加菲爾德公園溫室獲選為美加最受歡迎的花園。(加菲爾德公園臉書)

向來受到歡迎的芝加哥市「加菲爾德公園溫室」(Garfield Park Conservatory)，在Yelp網站最新一項評選排行榜上，由美加地區25個花園脫穎而出，獲選為最受歡迎花園，此消息讓許多因為疫情而被迫宅家多時的民眾感到興奮，紛紛準備前往朝聖。

加菲爾德公園溫室成立於1994年，儘管歷史不長但最是漫長寒冬期間賞花人的最愛去處，該公園經歷疫情期挑戰而曾暫時關閉，但已於今年2月重新對外開放，這處位於芝加哥西區的花園，光溫室部分就廣達兩畝，被讚譽為「玻璃底下的造景藝術」，也是全美最大規模的溫室花園之一。

今年該園的春季花展名為「飽和」(Saturation)，特別將盛開的花卉依不同彩度與色染來集中擺放，使遊客欣賞到如彩虹般的繽紛景象，展期從即日起到母親節5月9日為止。溫室地址：300 N. Central Park Ave. Chicago，入場免費，但要先上網預約，網址：garfieldconservatory.org/visit/，無法前往的民眾，也可透過官網參加「虛擬賞花」活動。

伊利諾州另一個擠入該排行榜的公園，為排名第12，位於芝加哥北邊的Glencoe的「芝加哥植物園」(Chicago Botanic Garden)，該公園占地385畝，共規劃了27個特色花園，花園開放時間與門票預定，可查詢：www.chicagobotanic.org。

喜歡溫室花園者，還可以選擇到芝加哥市區的「林肯公園溫室」(Lincoln Park Conservatory)，這處花園已經對外開放，春季花展即日起到5月9日為止，需預約購票入場，詳情請上網：https://reurl.cc/e9ZKrW。

芝加哥 疫情 植物園

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