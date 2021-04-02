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俄州副州長堅稱「武漢病毒」 亞裔居民寫信抗議

等不及了！憂疫情再起爭打疫苗 打不到的跨州打

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
威州奇諾夏郡發出推文後，不少伊州民眾紛紛跑去排隊接種。(推特截圖)
威州奇諾夏郡發出推文後，不少伊州民眾紛紛跑去排隊接種。(推特截圖)

新冠疫情又出現新一波竄升趨勢，盡快擴大施打疫苗也成為各州緊急要務，中西部地區包括俄亥俄州、明尼蘇達州、印第安納州、堪薩斯州均已展開全民接種，伊利諾、密西根、愛阿華、密蘇里等州則將在下兩周陸續開放全民接種，其中施打進度落後的州別，因民眾苦等不到疫苗，乾脆開車跨州尋找機會。

緊鄰伊州邊界的奇諾夏郡(Kenosha)的一處施打站，雖然不需事先登記即可接種疫苗，卻沒有什麼人前往，沒想到該郡府前天於社交媒體貼文鼓勵大家接種後，幾個小時內，吸引許多想打針的人湧入，其中包括不少從伊州跑去的州民。

住在距威州邊界不遠的偉而美市(Wilmett)伊州居民哈伯許(Lou Haboush)說，近來疫情又出現惡化，而他本身有糖尿病且很快要手術，雖符合伊州目前的施打資格，問題是「找不到任何藥局或醫院有疫苗可打」，因此他一看到奇諾夏接種站的消息，就馬上開車去排隊。

威斯康辛州將從下周一(5日)開放所有年滿16歲及以上民眾施打疫苗，目前確診病例激增的密西根州預計從5日開放全民接種疫苗，其他中西部州的全民施打日期，分別為愛阿華州5日，伊利諾州12日，密蘇里州9日。

剛開放16歲及以上民眾預約接種的印州表示，所有想施打者，可以上網登記，網址為：https://ourshot.in.giv，或是撥打211預約；印州目前已有274萬左右的民眾至少接種一劑疫苗，全州則有大概17%完成疫苗接種，該州的新冠住院人數為657人，一周前則只有548人。

印州的完成兩劑疫苗接種率，與中西部其他州差不多，伊州的已接種疫苗人口比率為17%，肯塔基州17.4%，俄亥俄州16.66 %，密西根州以19.6%，居這幾州之冠，然而密州過去一周卻是全美疫情熱點。

密西根州過去七天的單日確診平均為3493例，比去年夏季的150例，高出20倍，儘管染疫人數增加為全美第一，但州長惠特默表示，她不會縮緊現行的防疫限制，而會採取加速施打疫苗方式因應，現階段該州的防疫措施，包括公共場所必須戴口罩，室內用餐客容量不准超過五成，戶外體育館客容量最高為兩成，室內群聚人數上限為15人，戶外則為50人。

疫苗 伊州 俄亥俄州

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