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存款到福興 利息更好！福興銀行將竭誠為您提供多元的金融服務

本報芝加哥訊
存款到福興，利息更好！福興銀行將竭誠為您提供多元的金融服務。
存款到福興，利息更好！福興銀行將竭誠為您提供多元的金融服務。

總部位于芝加哥西郊的福興銀行是一家與華人社區共同成長的銀行，也是一家真心服務華人社區的銀行。早在1998年，福興銀行便在芝加哥中國城成立分行，進一步擴大華人社區的服務規模。在不斷成長壯大后，福興銀行為更好服務郊區華人社區，於2000年開始“西進戰略”，於2003年在西郊（Stone Park,IL）建成福興銀行總部，2004年設立西郊（Bellwood）辦事處。在這段期間，福興銀行立足於華人社區，并將業務擴展到芝加哥地區其他亞裔社區，開始拓展主流社會的商機。

在疫情之年，福興銀行再次逆勢而上，於南中國城分行（217 W Cermak）增設了（223 W Cermak）的貸款部，和位于5069 N Broadway的北華埠貸款部一起為華人工商業主提供金融支持，共克時艱。福興銀行疫情期間幫助多家華裔小企業成功申請到聯邦政府的“救命錢”（PPP）貸款。

2021年，福興銀行將繼續為客戶所遇到的困難付出努力，幫助社區恢復正常。目前，社區商業逐漸開放，福興銀行的業務也特別提供了一些方便的客戶服務。例如手機銀行服務，可以讓您在任何地點通過手機在24小時/7天將福興銀行服務隨身攜帶，您不需要來銀行存支票，只要您使用手機軟件（APP)，拍攝支票照片就可以輕松完成。同時，為了您的方便，特別提升了手機移動額度，方便大額的存儲。存款到福興，利息更好！凡在福興銀行開設定期存款帳戶，六十個月，利率可上調一次，$5000起，年利率1.00%APY1，十九個月$5000起，年利率0.88%APY2，十三個月$5000起，年利率0.68%APY2，還有貨幣市場帳戶，$250，000起，年利率0.85%APY3，利率保證至9/30/2021不變。福興銀行將竭誠為您提供任何存款需求服務。

福興銀行商業帳戶還有更多的優惠：半價訂購下一套商業支票。如果您使用福興銀行的帳戶接受刷卡機結帳，第三方刷卡機服務公司可為您提供特別的優惠，節約成本可達35%，并提供免費終端機，免費紙帶，無合同終止罰金。請提供現有刷卡機帳單，找您最近的銀行查詢。福興銀行 專員為您提供最優質服務，如有任何問題，請致電福興銀行：(773)-769-2899或瀏覽：www.inbk.com。

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