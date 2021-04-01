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加州4/1起50歲以上、 4/15起16歲以上可施打疫苗

確診人數增4成 芝防疫延後鬆綁 再推2大據點加速打疫苗

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥市確診跳升，市長萊特福特表示不會在近期內放寬防疫限制。(芝加哥市長辦公室)
芝加哥市確診跳升，市長萊特福特表示不會在近期內放寬防疫限制。(芝加哥市長辦公室)

芝加哥市市長萊特福特31日宣布，由於該市七天平均日增的新冠確診病例大幅躍升到將近500個，因此在染疫人數下降前，不會考慮再進一步放寬各種防疫限制。

數據顯示，儘管檢測病毒數量降低了4%，但過去七天芝市的單日平均染疫人數比上周增長了37%，萊特福特說，這是危險信號。

衛生局公布，郵遞區號60610與60614的感染新冠病毒人數，在全市名列前茅發展且疫情發展不妙，衛生局表示，這兩個郵編主要涵蓋林肯公園(Lincoln Park)、老城(Old Town)、黃金海岸(Gold Coast)等範圍，感染病例集中在19到39歲，此外，芝市宣布在小熊棒球隊主球場以及芝加哥州立大學設立兩大疫苗接種站，擴大疫苗施打強化防疫。

芝加哥疫情爆發初期感染者集中在芝加哥南區、西區，但這次的染疫危險區卻出現變化，轉向餐館及年輕人聚居的北區，其中林肯公園的年輕人口密集，衛生局官員表示，天氣逐漸溫暖，吸引越來越多人到戶外活動，助長了病毒擴散傳染。

林肯公園區30歲居民皮爾斯(Erin Piercy)說，每個人都跑去餐館或酒吧用餐或聚會，同樣住在這波疫情高發區的居民狄拉希(Tim Delacey，26歲)說，他前陣子與一小群朋友聚會，才待了30分鐘返家後就感染了病毒，因此他聽到當地疫情擴散時，「不會太感到驚訝」。

43區區長史密斯(Michele Smith)表示，該轄區感染數過多的情況讓人失望與憂慮，他呼籲居民一起攜手防疫，不要在最後關頭放棄。

芝市30日也宣布，在緊鄰上述疫情高發區的小熊隊主球場Wrigley Field，設立全新大型接種站，史密斯更希望市府能再增設另一座施打中心，「讓更多人更快速獲得接種，以防止疫情惡化。」

芝加哥另一座新的接種中心位於南區的芝加哥州立大學校園，預計每天可接種1000人，另外還可提供1000為民眾以「得來速」方式施打，這兩處疫苗站將從4月5日起啟用。

由於小熊球場將於4月1日重新開放球迷入場觀賽，球場附近的酒吧也紛紛準備迎接好不容易回歸的顧客，芝市府表示，將加強巡邏該區，確保每家餐館、酒吧遵守防疫規定，現階段芝市僅允許餐館或酒吧開放五成客容量入內消費，且最多不能超過50人，此外戶外餐桌如保持六呎安全距離的話，才能每桌坐上10人。

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