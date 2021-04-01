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「打破沉默」華社徵文賽推動青少年心理健康

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
「打破心理健康的沈默」徵文賽，日前舉行雲端說明會。(雲端會議截圖)
「打破心理健康的沈默」徵文賽，日前舉行雲端說明會。(雲端會議截圖)

面對全美頻發的反亞裔歧視與仇恨言行，激起亞裔社區抗議浪潮，有鑑於「忍耐」一直是華人傳統文化之一，美中亞裔健康協會與芝北中文中心因此決定攜手舉辦「打破心理健康的沉默」作文賽，希望藉此喚起大家打破傳統，並重視青少年心理健康發展。

美亞主任劉紅表示，美亞設有心理健康諮商部門，但常因亞裔排斥接受心理健康治療而無法發揮功用，這一年來亞裔遭受歧視與仇恨事件頻繁發生，其中多次都可能因為「忍耐」的傳統想法而沒有舉報，然而隨著不斷發生的暴力攻擊，「是該勇敢站出來捍衛自己了」。

芝北中文中心負責人滿素潔表示，身為第一代移民，與許多華人家長的觀念一樣，希望孩子出人頭地，勇敢面對挑戰，但傳統文化卻將「心理有問題視為羞恥，甚至逃避就醫」，她說，忍耐與堅強是華人文化特質之一，然而從去年到現在多起亞裔街頭受到無故攻擊事件，使居住美國數十年的她首度感到害怕，「是時候該結束沉默了」。

就讀New Trier高中的孫禾洋(Marissa Sun)說，一開始看到一些反亞裔事件的報導，尤其是針對女性的攻擊，讓她深有感觸，她說，「電影中的亞裔女性，常被描繪成溫順的性目標，這是有害的」，她表示，上一代的父母、祖父母到美國後，覺得有必要低聲下氣、保持安靜，但到下一代已經不一樣了，年輕人正在崛起，受到霸凌或侵犯，有必要大聲說出來。

也正因為兩代的想法差異，劉紅與滿素潔希望透過這次的徵文賽，激發青少年開啟心理健康討論，也借助這次作文比賽，推動打破沉默，為青少年提供一個表達心理健康問題和想法的平台。。

徵文賽收件到5月31日，不限族裔凡高中生都能報名參加，或前三名者，可獲100到300元不等獎金，報名網址：https://reurl.cc/Agzjyd，如有疑問可洽(847)380-0018。

亞裔 華人 美國

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