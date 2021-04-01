明州華裔高中生罷課 籲公眾關注族裔歧視

依蓮娜.楊(中)發起罷課，希望引起公眾關注亞裔受歧視事件。(Elaina Yang Ig截圖)

由於疫情期間全美亞裔 被歧視與攻擊的事件頻傳，就讀於明尼蘇達州圓松市(Circle Pines)「百年紀念高中」(Centennial High School)的華裔學生依蓮娜.楊(Elaina Yang，以下均為音譯)，日前與支持她的家長與校內學生聯合組織「罷課 走出校園」(walk out)，希望喚醒大眾關心亞裔遭受種族歧視 的不平待遇。

根據WCCO電視報導，依蓮娜在Instagram公布一張群組對話截圖，有人貼文稱她是「討厭的中國佬」(annoying chink)；另一個名為傑斯(Jace)的學生則稱她是「沒用、笨蛋、白癡」(useless、dumb cunt、fucking chink)。

她的白人母親楊安娜(Anna Yang)說，當看到這些毀謗女兒字眼時，感到非常「噁心與心碎」。

根據依蓮娜.楊在其臉書上公布的影片指出，她在這次罷課活動中感謝大家對她的支持，她說有人覺得她太小題大作，但其實她隱忍被人評論「真沒用、你的學業會一團糟、你爸爸和你全家應該滾回香港」等霸凌語言與文字已長達四年。

她說，現在她了解到種族歧視是個大問題，也看到許多亞裔正遭受同樣不人道的對待，因此選擇罷課「喚醒大家注意各地亞裔被騷擾和毀謗的問題」，並希望集結眾人之力一起來制止。

這項罷課活動引起當地學區(ISD12)關注，該學區發表聲明表示，譴責任何有關仇恨、種族歧視的行為，且已調查並處分相關學生，但因涉及學生隱私，並未公開偵察的細節。

該校網站上也提供家長和學生舉報任何霸凌和種族歧視事件的電話，網址：https://reurl.cc/0Dyd6b。