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芝掃街日停車禁令啟動 留意標示免受罰

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥掃街日禁停令，今天開始上路。(本報檔案照片)
芝加哥掃街日禁停令，今天開始上路。(本報檔案照片)

去年因為疫情而一度暫停實施的芝加哥街道清掃日停車禁令，從今天(4月1日)起恢復施行，街道清潔衛生局(Department of Streets and Sanitation)提醒民眾，把車子停在路邊停車位者，不論該路段是否為收費停車位，駕駛都應留意察看路標的禁止停車標示，以免收到罰單。

另一項有關停車的限制與華人聚居的橋港區有關，芝加哥11區區長唐信辦公室表示，由於白襪棒球隊將在8日開賽，因此球賽期間附近街道的停車限制也將配合起實施，今年凡在球賽期間將車子停靠在球場附近街道的居民，別忘了將停車許可證放在前車窗位置，以免受罰，唐信提醒，凡於2019年、2020年核發的停車許可證，今年都有效，如果需要協助，可撥打區長辦公室電話(773)254-6677。

街道清潔衛生局表示，掃街日停車禁令每年從4月1日起實施到11月15日或30日為止，由於每個街區的掃街日期與實施期限不同，因此停車前仔細察看路邊標示十分重要，凡輪到掃街日時，從上午9時到下午3時，該路段街道一律禁止停放車輛，違者將收到一張60元的罰單。

以南華埠的主要街道為例，如從舍麥路到24街間的永活街，以及華埠廣場後中華街的街道，分別在每個月的第一個周二或周三掃街，清潔局打掃街道期間禁止停車，由於許多設立在街道旁的方形掃街禁停標示牌不太明顯，每年掃街開始前幾周，收到違規停車罰單的民眾不在少數。

詳細掃街日期與時段，可查詢官網：https://reurl.cc/g8E6mL。

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