確診及住院上升 伊利諾州放寬防疫延後

伊利諾州65歲及以上州民已有近七成至少施打一劑新冠疫苗 ，原本寄望疫情轉緩，將進一步放寬各項防疫 限制，但最近該州確診率和住院率卻出現上升趨勢，州長普立茲克對此表示，希望民眾對防疫不要掉以輕心，他也預告放寬防疫的日期恐將延後。

州府發言人說，當新冠疫情住院和確診的人數連續28天無明顯增加時，州府才會宣布進入完全解放前的「過渡期」(bridge)，但目前尚未進入過渡期，卻又出現病例增加的現象。

近來芝市的新冠確診病例也有增加趨勢，該市市長萊特福特說，目前包括堂食與室內活動人數設限的措施成效不錯，因此她不會考慮再度關閉所有經濟活動，但要進一步放寬防疫規定，仍須等待一段時間。

伊州 過去七天平均每天施打10萬3796劑疫苗，現已經完成接種輝瑞、莫德納兩劑疫苗，或嬌生一劑疫苗的人數達到208萬1988人，佔全州總人口的16.34%。

即日起，州府又設立了四座新的大型疫苗接種站，分別在肯恩郡(Kane)、湖郡(Lake)、威爾郡(Will)和葛蘭帝郡(Grundy)，符合疫苗接種資格的伊州居民，不分居住郡縣都可前往接種。

聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)29日曾表示，全美每天確診率有6萬人，比上周多了10%，住院和死亡率也增加，她擔憂提醒民眾要小心，否則可能會像歐洲國家有下一波疫情。

此外，伊州也發現感染變異新冠病毒的案例，其中近期染上英國變種病毒的有34例，累計已有201人感染這類病毒；感染從巴西來的變異病毒最近增加10人，累計19人；感染從南非來的變異病毒有3例；感染從加州來變異病毒有27例。

伊州衛生廳統計，30日新增確診數為2404，新增死亡人數為17個，到29日晚間為止，染疫住院人數有1396個。