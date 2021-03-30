疫苗接種漸普及 芝加哥馬拉松恢復舉辦 10月10日登場

名列世界六大馬拉松 大賽之一的芝加哥 馬拉松比賽(Bank of America Chicago Marathon)，去年因新冠疫情 取消，主辦單位表示，在配合政府的疫情防疫措施下，計畫在今年10月10日恢復舉辦實體比賽。

籌劃芝加哥馬拉松的主管品科斯基(Carey Pinkowski)說，選手往年會在春季和秋季選擇參加各地的馬拉松賽，但今年多場大型馬拉松賽均陸續宣布恢復在9到11月間舉辦，到時選手可能只有擇一參賽，他說，全美新冠疫苗接種逐漸普及，對於今年復賽頗為樂觀。

芝加哥馬拉松賽路程長26.2哩，沿途經過芝市，北邊遠到瑞格利區(Wrigleyville)，南到橋港區，期間還會經過華埠。

2019年的芝加哥馬拉松賽破記錄，有來自全美50州和100多個國家的選手參加，有4萬5786人跑完全程到達葛蘭特公園(Grant Park)終點線，沿途更有多達170多萬人圍觀加油。

根據Runnersworld網站，芝加哥馬拉松大賽自1982年起提供獎金，優勝者可獲1萬2000元獎勵，到2018年獎金提高到10萬元，如打破記錄者，還可額外獲得7萬5000元。歷屆以來，參與芝加哥馬拉松的男或女選手曾在1984年、1999年、2001年和 2002年四次刷新世界紀錄。

舉辦了40多年的芝加哥馬拉松賽，去年因新冠疫情取消，也是有史以來第二次停辦，第一次發生是1987年，當時因贊助經費問題而停辦，此外，在2007年因天氣連日高溫，加上缺乏補水站，導致300多名跑者送醫，迫使比賽中途喊停。

去年東京、波士頓、柏林、紐約、倫敦等地的世界級馬拉松賽也全部取消。