我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美病故破55萬 已施打1億4581萬劑疫苗

川普現身婚禮 吐嘲完拜登施政後問：想我了嗎？

疫苗接種漸普及 芝加哥馬拉松恢復舉辦 10月10日登場

記者陳曼玲/綜合報導

名列世界六大馬拉松大賽之一的芝加哥馬拉松比賽(Bank of America Chicago Marathon)，去年因新冠疫情取消，主辦單位表示，在配合政府的疫情防疫措施下，計畫在今年10月10日恢復舉辦實體比賽。

籌劃芝加哥馬拉松的主管品科斯基(Carey Pinkowski)說，選手往年會在春季和秋季選擇參加各地的馬拉松賽，但今年多場大型馬拉松賽均陸續宣布恢復在9到11月間舉辦，到時選手可能只有擇一參賽，他說，全美新冠疫苗接種逐漸普及，對於今年復賽頗為樂觀。

芝加哥馬拉松賽路程長26.2哩，沿途經過芝市，北邊遠到瑞格利區(Wrigleyville)，南到橋港區，期間還會經過華埠。

2019年的芝加哥馬拉松賽破記錄，有來自全美50州和100多個國家的選手參加，有4萬5786人跑完全程到達葛蘭特公園(Grant Park)終點線，沿途更有多達170多萬人圍觀加油。

根據Runnersworld網站，芝加哥馬拉松大賽自1982年起提供獎金，優勝者可獲1萬2000元獎勵，到2018年獎金提高到10萬元，如打破記錄者，還可額外獲得7萬5000元。歷屆以來，參與芝加哥馬拉松的男或女選手曾在1984年、1999年、2001年和 2002年四次刷新世界紀錄。

舉辦了40多年的芝加哥馬拉松賽，去年因新冠疫情取消，也是有史以來第二次停辦，第一次發生是1987年，當時因贊助經費問題而停辦，此外，在2007年因天氣連日高溫，加上缺乏補水站，導致300多名跑者送醫，迫使比賽中途喊停。

去年東京、波士頓、柏林、紐約、倫敦等地的世界級馬拉松賽也全部取消。

馬拉松 芝加哥 疫情

上一則

世報、味全攜手 「我的媽媽」母親節繪畫賽 4.14截止收件

下一則

南卡哥倫比亞反歧視亞裔集會 華裔社區：沉默不是美德

延伸閱讀

芝北華埠60歲越裔男遭襲擊 女兒疑種族仇恨籲提高警覺

芝北華埠60歲越裔男遭襲擊 女兒疑種族仇恨籲提高警覺
自營超市Chowbus 網購食品新體驗 全覆蓋芝加哥及周邊城市送貨

自營超市Chowbus 網購食品新體驗 全覆蓋芝加哥及周邊城市送貨
芝加哥放寬戶外用餐、婚禮、音樂會人數限制

芝加哥放寬戶外用餐、婚禮、音樂會人數限制
芝城疫情不妙 確診增幅逾2成 衛生局長警告 未改善恐緊縮開放

芝城疫情不妙 確診增幅逾2成 衛生局長警告 未改善恐緊縮開放
疫苗接種提高 確診增幅卻逾2成 芝衛生局長發出警告

疫苗接種提高 確診增幅卻逾2成 芝衛生局長發出警告
「疫」外搶手 芝加哥等9郡縣房市價量齊增逾1成

「疫」外搶手 芝加哥等9郡縣房市價量齊增逾1成

熱門新聞

圖為警方迅速掩護在超市內購物者緊急撤退。(Getty Images)

影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

2021-03-22 21:20
「我吃苦，別人才能吃到美味」，朱冠宇認為經營餐廳的初心最重要，目的在於傳遞快樂和愛，不是為了盈利。（Brandon Jones提供）

癌末老顧客想吃 華裔業主開車六小時送餐圓夢

2021-03-23 16:44
德州趙姓夫婦在住家附近遭車輛撞擊，男子重傷不治。（凱勒市警局推特／FOX）

仇視亞裔又一樁? SUV撞死華裔肇逃 德州警方:沒證據

2021-03-22 20:28
艾文斯頓市議會投票通過對該市受到住房歧視的非裔居民做出賠償。(艾文斯頓市府臉書)

全美首例 每名非裔賠2.5萬 伊州艾文斯頓市承認歧視

2021-03-23 11:14
杜勒斯洗衣店曾在店門口張貼了歧視海報。(youtube視頻截圖)

「剷除惡魔中國人」芝洗衣店海報引發抗議

2021-03-26 11:58
喬治亞理工學院電機工程學系教授張繼昆(Gee-Kung Chang)涉嫌濫用簽證計畫，矇騙校方，將外籍研究人員帶進美國，已被聯邦大陪審團起訴。(喬治亞理工學院官網)

喬治亞理工學院教授張繼昆 涉簽證詐騙遭起訴

2021-03-25 19:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕
注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此

注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此
說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台

說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台
紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」

紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」