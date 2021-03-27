芝加哥放寬戶外用餐、婚禮、音樂會人數限制

芝加哥戶外用餐將放寬限制。(特派員黃惠玲/攝影)

芝加哥 市市長萊特福特宣布，即日起放寬棒球比賽、戶外用餐，以及戶外健身 課程、婚禮、音樂會等活動的人數限制，其中戶外用餐每桌人數上限增加到10人，但她表示，現階段不會鬆綁堂食與室內活動的各項限制。

新的活動人數規定，包括婚禮與聚餐可增加到舉辦場地客容量的五成，但最高不能超過100人，戶外表演場地、劇院，或可容納200人以上場所，可容許25%的客容量參與；小型的宴會場地則不能超過五成客容量參與，或上限50人，至於戶外健身課程則增加到100人上限。

萊特福特說，近來芝加哥市的新增新冠確診病例有增加趨勢，「這些主要都是因為室內用餐或活動導致」，因此她不會考慮未來短期內再次開放更多人堂食或參與室內活動。

有的餐廳對於市府仍舊不願意開放提高客容量入內用餐感到不滿，一家餐廳東主表示，「至少要有七成客人，才能維持餐館基本運作與利潤」，但也有餐飲業者至今仍舊不開放堂食，在羅根廣場區(Logan Square)經營一家墨西哥 餐館的業者恩亞特(Brian Enyart)說，「不管市府開放多少客人用餐，我們都按照自己的標準營業，以保護員工安全為優先」。

芝加哥過去七天的確診率為3.4%，比前一個七日平均數2.9%還高，衛生局局長亞瓦迪說，目前日增染疫者從297人增加到365人，如果增加到400人，就會啟動新一波縮緊防疫措施。