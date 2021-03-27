6成華人曾遭歧視9成未報案 逾半說「報警沒用」

芝加哥地區的亞裔近日頻頻為反對歧視發聲。(Samuel Zheng提供)

針對亞裔 歧視與仇恨犯罪頻發，美中亞裔健康協會近日完成一項華裔網路民調，結果顯示，六成受訪者均表示曾遭遇歧視或霸凌 ，但這些人之間，卻高達九成沒有報案，超過一半的華人受訪者選擇不舉報的原因是「報警沒用」。

美中亞裔健康協會主任劉紅表示，雖然美國各地亞裔居民面臨愈演愈烈的種族歧視 和仇恨，但根據芝加哥人際關係局主管歧視與仇恨犯罪部門與華人轄區警局的官方數據，相關報案紀錄均掛零，為了解華社對於類似事件的認識與處理方式，因此協會與華埠更好團結聯盟共同舉辦了小規模的網路調查，希望協助公眾與執法部門了解與監督類似案件的防範與制裁。

參與這次網路中文調查問卷的人數共有147人，在回答是否曾遭遇歧視或霸凌時，有88人(59.9%)表示曾遇過；此外，有86.4%曾遭遇歧視或霸凌者，覺得是因為自己為亞裔或中國人才受到攻擊。

這些歧視與霸凌事件，主要發生地點在街頭(33%)，其次為在其他場地(22%)，還有18.7%發生在學校，13.2%則在乘坐交通工具時發生。

至於受到歧視與霸凌者是否選擇報警？90.4%曾遭遇此經驗者，選擇不會報警，不舉報的原因，包括53.7%覺得報警沒用，而不知如何報警與現場來不及舉報則分別都有23.2%的人選擇，此外，害怕恐懼也怕遭報復，占20.7%，因為語言不通而不舉報的則有19.5%。

該調查也詢問了受訪者所遭遇過的歧視或霸凌事件發生的類型，最多的人是遇到口頭謾罵或侮辱，比率為68.5%；居次的是其他類型(26.1%)，排在第三位的是物體襲擊(9.8%)，此外有5.4%的人遇過肢體碰撞或毆打。

劉紅表示，調查是在15日到24日間進行，填寫者均匿名。

她也提到，華埠治安基金會與華埠更好團結聯盟主辦的「保治安，反歧視大集會」將於27日下午2時，在芝加哥華埠廣場(2154 S. Archer Ave, Chicago)舉行，希望華人一定要共同站出來發聲。