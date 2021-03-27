反仇恨亞裔犯罪 芝市長：團結抗歧視 化悲劇為機會

芝加哥市長萊特福特在華埠社團主辦的雲端會議中，表明一定會與大家站在一起對抗歧視。(會議視訊截圖)

芝加哥市市長萊特福特26日在與華社代表舉行雲端討論會時表示，亞特蘭大市濫殺事件發生後，她馬上打電話給芝加哥警局局長布朗，確保亞太裔社區居民安全，而面對過去一年不斷發生的亞裔歧視 與仇恨案件，「對亞裔仇恨就是對全芝城仇恨，我一定會跟大家站在一起」，萊特福特也希望大家提供華人民眾遭歧視卻不願舉報的解決方案，一起將悲劇轉化為機會，讓城市變得更強大、更多元。

這場雲端會議由華埠 更好團結聯盟與華埠治安基金會主辦，萊特福特向數十位出席的華社代表說，去年2月她到華埠參加了新年遊行，希望能夠為疫情 衝擊下的中國城打氣，而過去一年來，不只是中國城而是全市都因疫情受到嚴重經濟衝擊，她說，過去一年市府非常努力教育大眾正確病毒信息，釐清各種誤解。

而亞城濫殺案件發生後，她第一個電話就是打給布朗，詢問是否有任何情資顯示類似亞城濫殺事件，並要求警方加強亞太裔社區巡邏，她說，很不幸的，之前因為川普刻意煽動的語言，導致移民與難民社區受到威脅。

她表示，自己住家附近也時常有瘋狂人們挑釁或威脅，但「我不會因此改變信仰，對與錯很清楚，我永遠會跟大家站在一起」，她也說，反對任何一個族裔，就是等於反對所有市民，在此時刻，每個人都應該更加團結，才能變得更強壯，才能克服挑戰。

萊特福特說，希望每個市民遇到任何型態的歧視或仇恨時，立刻撥打911報案，一般情況如果需要翻譯則可撥打311。

她也鼓勵華裔與市長辦公室、警局等建立溝通管道，隨時提供需求與建議，此外，市長說，芝加哥市早就通過「移民歡迎條例」，警察不會因為身分問題質疑民眾，更不會與移民執法局合作抓補市民，因此無須害怕身分曝光而畏懼舉報。

她表示，每個挑戰就是機會，「疫情發生我們走過來了」，而歧視與仇恨的化解最需要的就是團結，她鼓勵華人踴躍加入警察、消防隊等一線服務工作行列，打破膚色族裔障礙的第一步，就是要為自己的文化自豪，多多為社區服務。