桃源保險為客戶提供全方位專業服務 為僑胞量身訂製商業和個人保險系列項目

圖：桃源集團總裁陶培根先生。

位於芝加哥南華埠 廣場二樓的美國 桃源集團，經營保險 業務發展穩健，公司擁有多名會計師、保險專業師為客戶提供全方位一條龍服務。如今服務範圍全美已達46州。桃源會計服務全美已達50個州，這與美國桃源集團CEO陶培根先生與全體員工多年來的努力密不可分。

能讓廣大商家客戶、僑胞放心的是桃源保險公司專門為廣大僑胞提供量身訂製商業和個人保險系列項目，其中業務包括:商業、建築、住房、汽車、巴士、工傷、健康保險、牙科保險、養老保障型保險，以及額外保險、保證保險、酒類保險等；除以上項目外，桃源保險公司開設有:共同基金/股票投資、401K、IRA退休計劃、子女教育規劃等。桃源保險公司長期能夠全方位服務好需求不同的客戶之原因是，與Hartford、Travelers、Progressive、CNA、AAA Insurance是很好的合作夥伴，讓客人獲得信心保證就是：您作為商家或個人，無論是求保商業、工傷、住房、汽車、健康保險或是投資退休、子女教育規劃，都能满足您的需求。更能讓廣大僑胞放心的是，桃源保險公司擁有多名通曉粵、國、英語的保險專業經驗豐富的職員，能專業地根據您的不同需求，耐心解答並為您做好完美的保單。

盡心盡力地全方位服務客戶，是桃源保險公司全體職員的永恆宗旨。只要僑胞、客戶有需要，無論業務大小，公司職員均一視同仁、妥善解決客戶的後顧之憂。桃源保險公司在南華埠廣場內有2個辦公室: 2155 & 2167B South Place Chicago, IL 60616;公司電話:312-842-9891；法拉盛：136-21 Roosevelt Ave., Suite 309. Flushing, NY 11354；電話：718-886-3618；另紐約地址：98 E Broadway,Suite301 New York，NY 10002， Tel:212-226-7238 Fax:212-226-7208。加州LA地區地址：227 w valley blvd #248-B San Gabriel, CA 91776。電話：626-872-0918。(工商记者伍亦虹)