衷心感謝僑社朋友們 大力支持大芝加哥地區反對針對亞裔犯罪網絡大會

大芝加哥 地區華僑華人 聯合會衷心感謝僑社朋友們對大芝加哥地區華僑華人聯合會舉辦的“大芝加哥地區反對針對亞裔犯罪網絡大會”的大力支持和踴躍參與！ 大會在 zoom 上和在 YouTube直播參與人數超過1500人，創下了芝加哥華人社區網絡活動的新紀錄！上千人的網絡大會讓各級政府立法和執法官員真真切切地感覺到了芝加哥華人社區的力量！ 更重要的是我們一起向各級政府部門充分顯示了芝加哥華人社區團結一致，堅決反對針對華人仇恨犯罪 和歧視，捍衛我們正當權利的決心和力量！感謝大家的支持！

早在三月初，華聯會已經代表芝加哥華人社區向伊利諾州政府提出保護亞裔的立法要求！芝加哥市政府本周三在市議會上提案為保護亞裔權益立法！這是華人努力爭取的結果，華聯會將繼續跟進會議討論的內容，與社區一起為華人發聲！

由於 zoom 人數限制沒有機會上網的朋友請看"大芝加哥地區反對針對亞裔犯罪網絡大會"的全部回放：

https://m.youtube.com/watch?v=N2pglGlGk88&feature=youtu.be

ABC 7 News 報道：https://abc7chicago.com/community-events/chicago-tackles-debate-over-hate-crimes-against-asian-americans/10436407/.向執法部門舉報針對亞裔美國人的仇恨犯罪，任何仇恨犯罪行為的受害者或是目擊人，都應首先向當地警察部門報告這些事件。除當地警察外，仇恨犯罪事件還應報告給當地聯邦調查局辦事處和州總檢察長辦公室(State Attorney General's Office).

報告反對仇恨犯罪的几個途徑：

聯邦調查局辦公室 https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices

伊利諾伊州檢察長辦公室 https://illinoisattorneygeneral.gov/rights/civilrights.html.熱線電話： 1-877-581-3692。

芝加哥市政府反對仇恨犯罪熱線電話號碼：312-744-4874，https://www.chicago.gov/city/en/depts/cchr/supp_info/assistance_for_hatecrimevictims.html

Stop AAPI Hate 網址（中文報案）