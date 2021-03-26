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多少人想返校上課？芝加哥公校近半學生申請

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
將近一半的芝加哥公校學生，選擇在本學年最後一學期返校上課。(CPS)
將近一半的芝加哥公校學生，選擇在本學年最後一學期返校上課。(CPS)

芝加哥公立學校(CPS)本學年最後一次可選擇返校上課的申請日期已告一段落，根據學區統計，將近一半的公校生都圈選回到教室學習，而高中方面，有三分之一高中生願意在4月中旬返校。

CPS表示，總共有12萬1000名學生表示想要回到學校上課，另外還有13萬6500名學生選擇繼續在家上網課，其他有2萬700名學生沒有回答問卷，這部分學生將自動歸入繼續參加遠距教學。

根據CPS的數據，與第一波返校的情況一樣，選擇回到教室的白人比例最高， 超過2萬5600名選擇返校學習的學生是白人，CPS學區的白人學生總數只有11%，但回校園人數中，白人卻佔了21%。

各族裔這次選擇返校的情況如下，學區共3萬5400名白人這波學生中約有72％選擇回到教室，而黑人學生返校比率為36%，西語裔44%，亞裔36%，另外無家可歸和特殊教育學生選擇返校比率為44%。

CPS教學長查瓦里亞(Sherly Chavarria)說，越來越多學生展現了願意返校上課的意願，「很多學生無法從遠距教學中獲得良好的學習效果，這也是我們為何積極努力推進校園重開的主要目的」。

包括特殊教育、學前班到八年級的學生，這次共有9萬5000人(46%)選擇返回課堂，而第一波開放返校時，有7.7萬人選擇返校，後來真正回到教室上課人數則約為六萬人。

高中部分，有35%的高中生(約2萬6000人)選擇返校上課，另外有45%的高中生希望繼續居家上網課，還有約兩成學生未做回覆，CPS希望在4月19日，也就是本學年第四學期讓高中生返校，不過，芝加哥教師工會至今仍未同意高中返校日。

CPS24日也公布了高中重啟校園的防疫計畫，大部分的高中將讓一半的返校生於周一、周二到校上課，另外一半的返校生則在周四、周五到校；如果願意返校學生不到250人的話，則將提供這些學生四天均到校的選擇，返校生在250到1000人間的高中，只要選擇回到教室上課的學生比率低於2/3，且學校有足夠的上課空間，學生也可選擇四天均到校。

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